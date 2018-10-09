影》食安又亮紅燈？ 被指驗出毒蛋還縱容 嘉縣今澄清：烏龍爆料

2018年10月09日 12:17 中時 呂妍庭

周刊報導嘉義縣政府衛生局抽查市售盒蛋，從義進金蛋品驗出動物用藥，卻未主動向大眾公布訊息，還任由業者自行送驗，改標重新上市，今9日嘉義縣政府指此新聞為烏龍爆料，表示負責抽查單位是縣府農業處，當時是依照農委會產銷輔導計畫進行專案抽查，驗出金愛蛋有用藥殘留後，第一時間就回報農委會，由農委會通知、輔導所轄的彰化縣農政單位，重申所有過程皆按行政程序進行，且改善監督權責在農委會和彰化縣，如今卻被指涉縱容業者，不只農業處無辜，衛生局更覺得是無妄之災。

周刊報導，今年7月間嘉縣衛生局抽查市售盒蛋，從義進金蛋品驗出含有不得檢出的動物用藥乃卡巴精，局方擔心業者反彈和市場恐慌，不僅未主動向大眾公布訊息，還任由業者自行送驗，結果蛋品竟遭業者更名改標、重新上市，食安把關鬆散，分明不把民眾權益當一回事。

李建霖指出此事件與衛生局無關。

嘉縣衛生局第一時間澄清，「此事件與衛生局無關」，被無端捲入毒蛋事件，又被指責離譜，衛生局感到莫名其妙。農業處副處長李建霖解釋，當時是依據農委會產銷輔導計畫，針對未上市蛋品進行抽驗，因為是專案，各縣市都有分配案件，進行採樣動作。

李建霖指當時驗到金愛蛋有動物用藥殘留後，第一時間依照行政程序通報農委會，後續處置作為就交由農委會進行行政作為，且負責下架、複驗的權責單位是彰化縣政府，與嘉義縣沒有關係，周刊報導是烏龍爆料。

(中時 )