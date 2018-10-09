正妹女賊秒偷服飾店 網友斥：人美心卻黑

女賊先拿起衣物。（徐養齡翻攝）

友善列印
中時
徐養齡

新竹市中正台商圈1間服飾店，7日晚間來了1名長髮飄逸的正妹，相中2件掛在門口的背心，趁店員不注意時迅速「飄」出大門，店家發現後怒將監視器畫面PO網，網友看了痛批女賊人雖正，心地卻是黑的，也有人直指她是慣竊。

「就是她偷的！」受害店家在臉書《新竹爆料公社》PO出女賊行竊的整起過程，畫面顯示，7日晚間9點11分，該名留著長髮、戴口罩、打扮入時的年輕女子走進文昌街的韓系服飾店，先是假裝選購衣物，暗中觀察店員是否閃神。

女子先是拿起1件長版連身衣仔細欣賞，但卻又不時左顧右盼，似乎仍擔心被店員盯上，後來又將連身衣掛回架上，再偷偷拿起2件橫條紋背心，趁店員忙著應付其他客人、無暇顧及時，悄悄從門口溜出去，全程僅約1分鐘。

趁店家不注意轉身離去。（徐養齡翻攝）

監視器畫面曝光後立刻引起網友熱議，不少人痛罵女賊「長的漂亮，心果然是黑的」、「外表的艷麗掩蓋不住內心的醜陋」、「看起來漂漂亮亮的居然心那麽醜陋，太誇張了」、「人不要臉，天下無敵」，也有人認為女賊手法拙劣，被監視器拍到都渾然不知。

對此，轄區警方表示，女賊偷走的是擺放在店家騎樓的2件橫條紋長版背心，總價值約1560元，警方已鎖定特定對象，將請她到案說明，也會安排巡邏警力，以免類似行竊行為發生。

(中時 )

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