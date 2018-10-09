雙十國慶 慶賀外賓416人較去年多

2018年10月09日 11:54 中時 陳建瑜

國慶大典將至，外交部統計今年來台慶賀訪賓，總共56團、416人，較去年303人多。其中美國共8團、41人，包括美國西北州議會領袖，傳統基金會創辦人佛納等均來台慶賀。

外交部北美司司長陳立國今在外交部例行記者會上指出，台美關係非常友好，這次國慶目前為止總共8團、41位訪賓，其中包括美國西北州議會領袖，傳統基金會創辦人佛納及其他民間各界，並來自這次參加玉山論壇的各界智庫學者等。

外交部發言人李憲章表示，根據外交部統計，截至10月9日為止，來台出席我國慶慶典的各國重要訪賓共計56團416人，以地區劃分，包括亞太地區37團280人、亞非地區1團7人、歐洲地區3團8人、北美地區8團41人、拉美地區6團59人、外籍記者1團21人。

這次致賀團中，友邦最高領袖，包括巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）、聖露西亞總理查士納（Allen Chastanet）、聖克里斯多福及尼維斯總督席頓（Sir Tapley Seaton）。其他友邦則是由駐台大使代表出席。

另外，慶賀團當中還有德國下薩克森邦議會基民黨代表團黨團主席陀飛（Dirk Toepffer）訪問團、英國蘇格蘭議會葛蘭特（Rhoda Grant）議員、哈里斯（Alison Harris）議員、「日華議員懇談會國慶祝賀團」古屋圭司眾議員訪問團（24名國會議員）、「日本台灣親善協會國慶祝賀團」衛藤征士郎眾議員訪問團（2名國會議員）、日本各地親善協會團體223人等。

(中時 )