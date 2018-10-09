詹順貴「真心換絕情」？ 李應元：完全沒有 是毋甘

2018年10月09日 12:07 中時 郭建伸 、 王英豪

觀塘案昨天闖關，環保署副署長詹順貴請辭傳出是因不滿行政院長賴清德要求過關，上週政院稱詹請假的說法更是與請辭聲明不符，政院昨鬧得沸沸揚揚，今更有媒體披露政院高層覺得詹的突襲是「真心換絕情」。對此，環保署長李應元今受訪時強調，完全沒有真心換絕情，「是毋甘 （捨不得）」，但他仍要罵詹順貴一句「沒有江湖道義」，讓他工作辛苦。

李應元今赴立法院備詢前接受媒體訪問，坦言詹確實曾向他請辭，但他當時完全不考慮，不收他的辭職書，因為過程中一直都在討論生態保育跟環評程序問題，如何減輕藻礁衝擊，縮小開發面積，並在在程序面尊重環評委員。

李應元說，昨天上午9點多，詹順貴跟他說準備要辭職，直到下午他才知道無法挽回，才真的簽下辭職信，盼能努力到最後一分鐘。

媒體詢問，是否在賴清德帶領之下環保署受到很多限制？李說，「沒有」，表示從詹順貴昨天的聲明就知道他對詹是幾乎完全授權，他也可承受所有壓力。

李應元說，外界都誤以為賴清德要求9月底前讓觀塘案過關，但其實8月27日媒體報導的是賴清楚要求中油積極和環評委員溝通，縮小開發面積跟避開藻礁，而不是對環評委員跟制度本身，導致外界誤解跟環評委員壓力；昨天的環評大會有的環委無法出席，但仍有4、5人提書面意見，沒到場不代表沒辦法接受程序。

媒體追問，傳出行政院對於詹順貴請辭不諒解？李應元說，政院對詹順貴兩年來貢獻和成就是倍加肯定，在還沒有這些風波時，賴清德接受媒體專訪時，也高度肯定環評制度效率以及兼顧環境保育，而這都是詹順貴的貢獻，「我是充分授權、尊重，我們兩個合作共同完成不少事情，這是值得我們懷念的」。

至於詹順貴辭職聲明指出，近年來談論政策空間已經變少，甚至因推動《空汙法》修法累垮同仁。李應元表示，《空汙法》大家都很努力，壓力也很大，詹順貴在後勤把法案整理，「我在前線作戰，詹在幕後充分發揮」，整體戰力才能出來；這段過程中有時要跟賴院長、政委們溝通，但畢竟院長不可能每件事都處理，每個院長有不同風格，希望大家瞭解，強調這無傷大雅。

(中時 )