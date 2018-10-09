「不想領22K就努力點」 名嘴爆面試內幕：現在年輕人很不得體

2018年10月09日 11:57 中時電子報 吳品瑤

資深媒體人羅友志批判時政風格犀利、不分藍綠，而除了名嘴身分之外，他同時是整合行銷公司的老闆，除了接案外，也得為團隊面試新人，近來他有感而發，分享了許多面試新人的經驗，表示自己跟張忠謀一樣，抱持「公司不是來學習的」這樣的觀念，痛批去學校一年付幾萬塊在學習，「卻要公司一個月付你幾萬元，讓你『學習』，合理嗎？」，大爆年輕人到他公司面試的誇張行徑。

身為公司負責人的羅友志，有過許多面試新人的經驗，得到的結論是「現在年輕人真的很不得體」，透露自己面試新人，流程通常是會先請工讀生通知錄取，然後他本人再用手機打給對方做「薪資確定」的部分，然卻常遇到沒人接的狀況，「接電話頻率30%不到，回電話頻率更是10%不到，然後呢，然後你機會就沒了」。

羅友志分享了一個真實案例，某位應徵者漏接電話但有回電，羅友志跟他約定「明天會通知你結果」，結果對方竟然就沒再接電話了，讓他傻眼直呼：「接電話那麼難嗎？」，還說年輕人都很省錢，「常常用公司電話跟客戶聯絡，然後，客戶永遠找不到專員」，羅友志表示自己經常接受電視訪問，「90%都是公司電話，就算我臨時急事要離開，都沒有電話可以回覆…」，大嘆在職場其實很多「眉眉角角」，勸戒年輕人：「不想領22K，就努力點！」。

(中時電子報)