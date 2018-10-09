《環球時報》社評：蓬佩奧訪陸後 陸美關係仍不容樂觀

2018年10月09日 12:12 中時 李文輝

美國國務卿蓬佩奧訪日、朝、韓三國後，8日訪問北京。大陸《環球時報》社評主張，中國還是要努力爭取穩定住下滑的陸美關係，盡量做到不因陸方主動行為增加兩國關係緊張。改革開放大局一定要堅守，對此大陸需擁有足夠的定力。同時還要清楚，平穩的陸美關係是從華盛頓那裡「求」不來的，大陸必須與時間賽跑，抓緊增加方方面面的實力，擴大大陸市場的吸引力。只有實力加上吸引力，才有可能促使美方恢復對陸合作的理性，讓陸美關係重回正軌。

社評指出，陸美雙方8日會見都留有餘地，楊潔篪表示陸美作為兩個大國，合作才會雙贏。蓬佩奧表示美國致力於同大陸實現合作共贏。

社評稱，總的來說，下一階段陸美關係讓人難以樂觀。由於美國中期選舉臨近，無論出於彭斯講話展示的美方對華戰略思維，還是為了選舉的短期利益，美方都可能進一步採取挑釁大陸的姿態和行動，從而使得陸美之間的緊張繼續被刷新。

社評表示，實事求是說，大陸沒有人願意看到陸美對抗，保持陸美正常合作關係是整個大陸社會願望。但是越來越多人擔心，陸美關係實際情形可能不以大陸的意志為轉移。

社評指出，美國聲稱要在台海維持現狀，但是民進黨當局拒絕承認「九二共識」這一台海和平穩定長期的政治基礎，美國通過破壞三個陸美聯合公報的《台灣旅行法》等，這些都是維持現狀嗎？

社評稱，彭斯突然發表一個很多人聽上去像是﹤討中檄文﹥一樣的正式演說，這又是為了什麼？

社評強調，自陸美建交以來，大陸社會從沒有見過對陸抱有如此敵意的美國政府，我們不知道自己究竟做錯了什麼。大陸只是在國內辛勤地謀發展，與全世界做生意，希望保持領土完整，與周邊國家雖有摩擦，但努力與那些國家管控了相關摩擦。大陸有自己的意識形態，但沒有像蘇聯那樣大張旗鼓地對外輸出。這樣的大陸如何就成了美國的「最大威脅」呢？

社評指出，從美方得不到合理解釋的時候，不能不認為美國就是不接受「中國崛起」，就是想要全面遏制中國。至少要把這些當成大陸必須認真應對的一種可能性。

(中時 )