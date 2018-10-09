影》洋基觀眾羞辱普萊斯 紅襪甜蜜復仇

2018年10月09日 12:14 中時電子報 盧品青

David Price got a very warm greeting at Yankee Stadium pic.twitter.com/Y45oChl4zk — Alex Speier (@alexspeier) October 8, 2018

基襪大戰G3於紐約洋基主場開打，紅襪全隊賽前在星際大戰「帝國行進曲」配樂下出場，每位球員都引來巨大噓聲。唯有左投普萊斯(David Price)現身時，洋基球迷給予震天的喝采，甚至還有人高喊「MVP」。

這實在太窩囊了，但是季後賽10連不勝、魔咒纏身的普萊斯，也只能苦笑著接受這些「歡呼聲」。由於普萊斯手風實在太差，總教練還打算讓他改支援牛棚。所幸紅襪隊友今日異常神勇，著實幫他出了一口惡氣。

紅襪打線3局就收拾了洋基王牌塞弗瑞諾(Luis Severino)，把他打得比普萊斯還慘，比賽打到末段，那些嘲笑普萊斯的觀眾一個個忿忿離場。洋基6位投手一個沒逃過，全部都有失分。

紅襪先發投手艾沃迪(Nathan Eovaldi)在砲火掩護下輕鬆過關，生涯首度季後賽先發就拿下勝投，運氣顯然比普萊斯好多了。無論如何，洋基第4戰必須振作起來，否則下一個變成笑話、接受對方球迷歡呼的恐怕就是塞弗瑞諾了。

(中時電子報)