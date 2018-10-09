賴清德稱深澳居民支持發電廠 蔣萬安：你離民眾真遠

國民黨北市立委蔣萬安。（中時資料照／姚志平攝）

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國民黨立委蔣萬安今天在立法院質詢行政院長賴清德，對於深澳燃煤電廠及觀塘中油天然氣第三接收站的看法。蔣萬安批評府院黨都在護航深澳燃煤電廠，不顧當地居民反對。賴清德則說當地民眾是支持超超臨界燃煤發電的；蔣萬安批評「你離民眾真得很遠」，賴清德說「沒有錯」，賴馬上發現口誤，補充道，「...當地民眾，沒有錯，是這樣的意見。」

蔣萬安質疑，上周二賴清德答詢藍委王育敏時還說蓋深澳是行政院政策，周五又說如果觀塘案通過可以重新評估，中間是發生什麼樣的轉折？賴清德表示，是因為綠委羅致政上周五在立院質詢的指教是合理的，他也強調政院的立場就是要穩定供電，如果天然氣發電狀況可以穩定，就可以重新評估深澳興建與否，絕對沒有觀塘換深澳的意思。

蔣萬安問賴清德，事前有沒有跟桃園市長鄭文燦溝通過？賴清德表示，他事前沒有跟鄭文燦談過，賴也解釋，現在通過的計畫跟之前送去的計畫已經有了大大的改善，實際開發只剩23公頃，鄭文燦還沒當市長時的計畫是232公頃，已經做了很大調整，「就是要符合藻礁永存的理念。」

對於前環保署副署長詹順貴請辭，賴清德表示自己都有慰留，但詹順貴立場堅定，之前在深澳環差時投下關鍵一票揹負很大壓力，也體諒他；賴也強調自己絕對沒有強壓環評委員會，他是要求中油一定要根據環評大會結論跟環評委員意見去修改，現在通過的案子跟原來的已經完全不同，能夠兼具開發跟環境保護。

(中時 )

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