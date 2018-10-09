台中》林佳龍競選影片有「彩蛋」辦公室「莎莉」抱枕好療癒

2018年10月09日 12:23 中時 盧金足

林佳龍競選連任CF《我的名字》，由由競選總部發言人江肇國（右起）、陳世凱、江肇國、林尚賢共同公布。（盧金足攝）

林佳龍競選廣告影片內容，向市民報告城市光榮主軸及未來願景。（盧金足攝）

台中市捷運綠線年底將試運轉。（圖／摘自《我的名字》）

台中市綠柳川整治有成。（圖／摘自《我的名字》）

三井集團在台中港區投資商場，帶動海線副都心繁榮。（圖／摘自《我的名字》）

台中市長林佳龍競選連任首支CF《我的名字》9日正式公布，向市民報告城市光榮主軸及未來願景，影片拍到林佳龍在辦公室埋首公文，後面出現Line貼圖「莎莉小雞」抱枕，成為影片的「彩蛋」，林佳龍競選總部發言人陳世凱表示，林佳龍在LINE群組常貼上「莎莉」吹口哨、比愛心的表情回應，代表心情很好，「莎莉」意外成亮點，為選情增加療癒話題。

林佳龍競選連任CF《我的名字》影片長度約為一分鐘，由競選總部發言人陳世凱、江肇國、林尚賢共同公布，分別說明台中山、海、屯、城區的相關政績成果，呈現舊城區、鐵路高架化、水與綠、捷運路網等重要建設亮點。

台中人的名字？陳世凱說，以前舊中縣的市民不會認為自己是台中人，而是稱自己是豐原人、大里人、龍井人，現在大台中串連，大家都是「台中人」。

「一百年前，他們說這裡是小京都；現在，世界將稱呼我們台中。」陳世凱表示，因為百年前，台中綠柳川美景曾被形容為像日本「小京都」，但台中在國際知名度及城市形象一直不太明確，國際愈來愈被看見，包括智慧城市、精密機械產業重鎮、多元美食、國際花博等，現在這座城市會說「台中」是《我的名字》。

強調主打政績牌，林佳龍競選總部發言人江肇國表示，今天發表第一支競選廣告影片，未來 還有系列CF，呈現四年來台公中一步步的改變，包括交通連結、捷運建設、青年政策、舊城改變、招商引資、居住正義、水與綠整治、山海屯延伸中彰投連結等各項八大改變成果。

結尾畫面以清晨時陽光灑下，大車站籠罩在光暈裡，氣氛唯美感動，民眾卻發現隱藏有趣的「彩蛋」，拍到林佳龍愛用「莎莉」抱枕，和平常忙於市政的林佳龍卻無違和感。

林佳龍競選總部發言人林尚賢說，林佳龍辦公室擺放的「莎莉小雞」抱枕，是辦公室同事合買送給他的禮物，配合網路時代發展，林佳龍常用通訊軟體和團隊們即時溝通，他特別喜歡用莎莉小雞貼圖回應，這次CF拍到辦公室後方擺放的莎莉抱枕，形成有趣的畫面。

(中時 )