NFL》傳球距離超過65公里 聖徒隊四分衛創紀錄

聖徒隊四分衛布瑞斯(中)締造NFL史上最長傳球距離紀錄。(美聯社)

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中時電子報
／綜合報導
布瑞斯(中)和家人一起慶祝他達成紀錄。(美聯社)

生涯已經保有多項NFL紀錄的紐奧良聖徒四分衛布瑞斯（Drew Brees），今天對華盛頓紅人再創新猷，生涯傳球距離達7萬1940碼（約65.8公里），超越前印城小馬隊四分衛曼寧（Peyton Manning），成為NFL史上最長傳球距離保持人。

布瑞斯打破曼寧紀錄的一次傳球，距離達62碼，他直接長傳菜鳥隊友史密斯（Tre’Quan Smith）達陣得分，這場比賽最終聖徒43：19大勝紅人。

當布瑞斯確定締造聯盟新紀錄時，現場比賽暫停來確認這項成就，布瑞斯看起來相當感動，向現場球迷揮手、送飛吻，並親自把比賽球交給職業美式足球名人堂主席貝克（David Baker），以及和聖徒隊教練裴頓（Sean Payton）擁抱，布瑞斯的妻子、孩子也在場邊和他擁抱、親吻，他朝孩子們開心說：「覺得老爸表現如何？我好愛你們，只要有心並全力以赴，你就能在生命中達成任何成就，是吧？」

布瑞斯上周才成為NFL史上僅第3位在職業生涯傳出500次達陣傳球的球員，過去10年，他有5季單季傳球超過5000碼，是其他四分衛能以望其項背的成績，此外，2011年球季他寫下單季傳球5476碼最高紀錄，雖然在2013年被曼寧以5477碼超越，但仍無損他的地位。

布瑞斯感謝聖徒隊教練裴頓給他機會，這位教頭2006年接下聖徒隊兵符時，點名布瑞斯擔任球隊主力四分衛，「如果沒有裴頓教練，我今天不會在這裡，他選擇了我，至於原因我到現在還不清楚。我曾經肩膀受傷，很多人都說我不可能在打美式足球，我甚至懷疑過自己好幾次，儘管我看起來這麼有自信，但是教練還是相信我、給我信心及幫助球隊的使命感，我欠他很多。」

(中時電子報)

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