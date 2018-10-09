陸官媒證實新型轟炸機命名「轟-20」

2018年10月09日 12:38 中時 藍孝威

中共軍方此前確認正在研發新一代戰略轟炸機後，其命名、性能、首飛時間等細節信息受外界關注。雖然一直有傳該戰機名為「轟-20」，但直到大陸央視最近播出的解放軍紀錄片提到「新型遠程戰略轟炸機轟-20」一句，這一命名才得到官方證實。

香港01報導，在央視播出的解放軍紀錄片《永遠的軍魂》第三集中提到，「新型遠程戰略轟炸機轟-20」研發取得重大進展，確認外界就「轟-20」的名命猜測。

紀錄片指出，經過近30年的追趕，大陸航空工業取得了巨大的進步，航空新裝備層出不窮，大型運輸機運-20和四代重型隱身戰機殲-20正式列裝，新型遠程戰略轟炸機轟-20研發取得重大進展，中共空軍正式開啟「20時代」。

片中一位專家認為，在首飛之前提前公佈這種戰略型號，在以往非常罕見，這說明目前大陸研製這類飛機已沒有不可克服的障礙，也說明中國航空工業越來越自信。

2016年9月，時任空軍司令馬曉天出席空軍開放活動，提及中共空軍正在發展新一代遠程轟炸機。這是中國軍方首次向外界透露正在研發新一代轟炸機，成為當時的軍事熱話。

時至今年5月8日，航空工業發布題為《大國起飛》的宣傳片，片中除了展示該基地研製生產的各型已投入使用的軍備外，還首次披露一款疑似新型遠程轟炸機的前向輪廓圖，不少人認為那可能就是「轟-20」。

官媒《環球時報》當時曾引述專家分析認為，「轟-20」具備高亞音速飛行能力和高隱形性，具備全向隱形和全譜隱形特性，有超過12000公里遠程巡航的能力。單就戰力比較而言，作戰能力很可能是現有「轟-6K」的5倍以上，也是從大陸本土起飛，能夠逼近北美大陸並發起攻擊的唯一機型。

(中時 )