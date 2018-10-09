「我想親妳！」孟加拉清潔工 尾隨少女進電梯襲胸亂摸

電梯。（示意圖／shutterstock）

友善列印
中時

41歲孟加拉籍男子巴柏逾期居留8年，靠從事社區清潔工作維生，沒想到他竟對社區內一名13歲少女心懷不軌，他今年6月一大早看到少女，竟尾隨進電梯裡，趁兩人獨處時說：「我想親妳！」隨即不顧少女推拒，伸出狼爪襲胸、摸臀、碰下體，桃檢依違反性騷擾防治法起訴。

41歲孟加拉籍男子巴柏2010年持觀光簽證來台，明知只能待14天，卻逾期未歸、在台滯留，靠著在社區從事清潔工作賺錢，去年起在桃園一處社區工作，對一名長相甜美的少女起愛慕之心，今年6月16日7點多，見少女搭電梯準備返家，竟一路尾隨跟進電梯。

巴柏趁少女抵達住處樓層、四下無人時，對少女說：「等一下，我想親妳！」少女驚慌失措頻頻後退表示不願意，巴柏趁隙伸出鹹豬手，往少女胸部觸摸，少女連忙推開狼爪，但嬌小身軀仍慘遭巴柏接連侵襲臀部、胸部、下體等私密部位，少女嚇得尖叫逃跑，返家向親人哭訴，在家人陪同下報警提告。

巴柏到案否認犯行，辯稱只是要到少女住的樓層清掃，且出電梯就揮手和妹妹說「掰掰」，隨即搭電梯離開，但檢警調閱監視器發現巴柏一路尾隨，不但未攜帶任何清潔用具，還在樓層停留長達1分半，認為他根本不是清掃，也沒有立即離開，依違反性騷擾防治法起訴，並建請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

(中時 )

正妹女賊秒偷服飾店 網友斥：人… 永和分屍案情再爆疑點！嫌犯吳宣…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。