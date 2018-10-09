「我想親妳！」孟加拉清潔工 尾隨少女進電梯襲胸亂摸

2018年10月09日 12:54 中時 蔡依珍

41歲孟加拉籍男子巴柏逾期居留8年，靠從事社區清潔工作維生，沒想到他竟對社區內一名13歲少女心懷不軌，他今年6月一大早看到少女，竟尾隨進電梯裡，趁兩人獨處時說：「我想親妳！」隨即不顧少女推拒，伸出狼爪襲胸、摸臀、碰下體，桃檢依違反性騷擾防治法起訴。

41歲孟加拉籍男子巴柏2010年持觀光簽證來台，明知只能待14天，卻逾期未歸、在台滯留，靠著在社區從事清潔工作賺錢，去年起在桃園一處社區工作，對一名長相甜美的少女起愛慕之心，今年6月16日7點多，見少女搭電梯準備返家，竟一路尾隨跟進電梯。

巴柏趁少女抵達住處樓層、四下無人時，對少女說：「等一下，我想親妳！」少女驚慌失措頻頻後退表示不願意，巴柏趁隙伸出鹹豬手，往少女胸部觸摸，少女連忙推開狼爪，但嬌小身軀仍慘遭巴柏接連侵襲臀部、胸部、下體等私密部位，少女嚇得尖叫逃跑，返家向親人哭訴，在家人陪同下報警提告。

巴柏到案否認犯行，辯稱只是要到少女住的樓層清掃，且出電梯就揮手和妹妹說「掰掰」，隨即搭電梯離開，但檢警調閱監視器發現巴柏一路尾隨，不但未攜帶任何清潔用具，還在樓層停留長達1分半，認為他根本不是清掃，也沒有立即離開，依違反性騷擾防治法起訴，並建請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

(中時 )