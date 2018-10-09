《全台最速報》嘉縣副縣長吳芳銘請辭獲准 李明岳接任遺缺

2018年10月09日 12:19 中時電子報 綜合報導

◎嘉縣副縣長吳芳銘請辭獲准 李明岳接任遺缺

嘉義縣副縣長吳芳銘退出民進黨，登記參選縣長，並遞交辭呈，縣長張花冠遲遲未批准辭呈，引來許多爭議，民進黨議員屢次在議會質詢吳芳銘何時辭職？昨日張花冠約見吳芳銘及綜合規劃處長李明岳，同意吳芳銘辭職，由李明岳接任副縣長一職。

◎雲林副縣長指張麗善 蒜計兒子公司挨告

雲林副縣長丁彥哲在臉書發文指出，雲林縣長參選人張麗善兒子張席維是蒜商，今年3月本土蒜頭尚未大出，張便大動作開記者會說蒜價會崩盤，強烈質疑張為兒「蒜」計。張席維9日上午到雲林地檢署按鈴控告丁誹謗。丁則強調，他只是陳述事實，完全沒有侮辱。

◎柯文哲反嗆葛特曼 當別人的政治打手很低級

《屠殺》作者伊森·葛特曼指控台北市長柯文哲是器官移植「中間人」角色，還稱柯是騙子，引來柯文哲提告。昨葛特曼搭機離台，受訪時奉勸台灣年輕人別把政治人物當英雄，柯文哲今早聽聞火力全開，反嗆葛特曼不要當政治打手，「而且還是人家選戰的政治打手，更低級」。

◎做半套被活逮 這家色情按摩館創新北紀錄

土城警分局2016年底在清水路查獲一家媒介色情的養生按摩館，事後土城分局依社維法移送新北地院後獲裁准立即歇業，成為新北首宗由警察機關報請法院，遭法院裁定勒令停業的養生按摩館的案例。

(中時電子報)