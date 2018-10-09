台北》丁守中嗆「首都沒電視辯論很荒謬！」 柯P笑而不語

2018年10月09日 12:37 中時 吳堂靖

台北市長柯文哲、國民黨市長參選人丁守中9日出席「病人自權利法倒數計時記者會」，雙方相敬如賓。（吳堂靖攝）

柯文哲、丁守中握手外並無互動。（方濬哲攝）

年底選戰倒數44天，國民黨市長參選人丁守中、姚文智頻頻向台北市長柯文哲下戰帖，要求針對市政議題公開辯論，柯先前以「11月8日請假後再處理」為由未正面回應，丁守中9日公開嗆聲，「請柯市長不要迴避，首都選舉沒有電視辯論很荒謬！」柯對此則笑而不語。

柯文哲、丁守中9日出席「病人自權利法倒數計時記者會」，外傳丁守中原先要下戰帖，邀柯公開電視辯論，但事後以尊重公益活動為由，未有具體行動，兩人僅在台上握手致意，雙方相敬如賓。丁守中會前受訪強調，首都的選舉怎麼可能沒有電視辯論呢？這事很荒謬！

丁守中指出，柯文哲不應迴避公開辯論，台北市選舉需要經過市民檢驗，這四年來柯文哲到底做了多少事情，公共政策、市政建設、願景都要講清楚，接受大家的檢驗，這些都是應該的。

至於丁守中日前表態支持反同性婚姻的愛家三公投，也要求柯文哲對議題表態，但柯回應「討厭以暴力脅迫的方式逼別人表態」，對此，丁守中表示「市長候選人當然要對公共政策說清楚 、講明白，哪裡有暴力脅迫呢？一點都沒有。

(中時 )