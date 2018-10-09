高雄》巧合？陳其邁文宣跟柯文哲撞色 口號都是Team

高雄市長候選人陳其邁昨日宣布總幹事群，臉書發文卻被網友發現跟柯文哲的文宣似乎有「巧合」。(陳其邁臉書)

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中時電子報
高雄市長候選人陳其邁昨日宣布總幹事群，臉書發文卻被網友發現跟柯文哲的文宣似乎有「巧合」。(陳其邁臉書)
網友質疑陳其邁抄襲KP團隊的設計顏色?(陳其邁臉書)
網友質疑陳其邁抄襲KP團隊的設計顏色?(陳其邁臉書)
網友質疑陳其邁抄襲KP團隊的設計顏色?(陳其邁臉書)

民進黨最近狂攻台北市長柯文哲器官移植案，但高雄市長候選人陳其邁昨日宣布總幹事群，臉書發文卻被網友發現跟柯文哲的文宣似乎有「巧合」，陳其邁是「TeamKaohsiung 挺高雄」，柯是「teamKP」，顏色也撞色。陳其邁臉書小編也回覆網友疑問表示「您好，我們從初選時期就是這個配色喔。」

高雄市長候選人陳其邁昨日宣布總幹事群，臉書發文表示「今天下午，我與10名高雄市籍立法委員在衛武營公園正式宣布總幹事群。十名我們高雄的優秀立委，均擔任總幹事。並由管碧玲委員擔任總督導、劉世芳委員擔任召集人，展現團結氣勢。」

陳其邁表示，每位市民都是高雄隊的當然成員、最佳成員，歡迎大家一起，用「光榮、團結、team（挺）高雄」的信念，捍衛高雄的城市光榮，堅持進步、繼續推動城市轉型，讓高雄成為國際經貿港市。

網友發現跟柯文哲的文宣似乎有「巧合」，陳其邁是「TeamKaohsiung 挺高雄」，柯是「teamKP」，顏色也撞色。

網友留言「請問這是柯文哲的黨友嗎? 為什麼要抄襲人家團隊的設計顏色?留言沒辦法放圖片！大家可以自己看 我說的抄襲配色是什麼意思。」陳其邁臉書小編也回覆網友疑問表示「您好，我們從初選時期就是這個配色喔。」此事也在PTT政黑版被熱烈討論。

(中時電子報)

文章來源：[ＦＢ] 陳其邁---#TeamKaohsiung 挺高雄!

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