牛彈琴：陸美外交短兵相接 四個細節意味深長

2018年10月09日 12:46 中時 李文輝

大陸政論公眾號「牛彈琴」今發文指出，美國務卿蓬佩奧昨旋風式訪陸，有四個細節，包括：訪問時間超短；陸外長王毅表達「光明磊落、問心無愧」；陸美「應當有一個健康穩定的雙邊關係作為支撐」；以及蓬佩奧表態「美國不反對中國發展，無意圍堵中國，也沒有全面遏制中國的政策」等「三不」，很有意思。

牛彈琴稱，細節一，超短訪問時間。蓬佩奧只在北京停留了3個小時。應該創下美國國務卿訪陸新紀錄。考慮當前陸美關係，顯然是在特殊時間節點，特殊人物進行的非常特殊訪問。 或說，這是陸美外交的一次短兵相接。

細節二，王外長的這兩句話。王蓬會晤，王毅有兩句話，很有內涵，第一句話是：「國務卿先生提出希望訪華，我們願意與你見面。」

文章表示，如果沒猜錯，陸方態度應該是：「這是國務卿先生提出希望訪問中國的，按照美國最近的小動作，我們應該也可以拒絕，但我們最終還是願意和你見面。」

然後，王毅又說：「中國完全尊重所有國家自身的選擇，從來不會干預其他國家的內政，在這件事情上，我們『光明磊落，問心無愧』。」顯然更有所指，多少有些憤慨。

細節三，王毅舉了一個例子。王毅在會見中說：「我知道，你此行還很想就朝鮮半島等地區熱點問題同中方交換意見。這恰恰說明，兩個大國，兩個安理會常任理事國，需要也應該加強溝通合作，承擔起國際社會賦予我們的職責。同時，這種合作應當有一個健康穩定的雙邊關係作為支撐。」

文章指出，王毅畢竟是老外交，這段話意思很明確：「你們美國不是指責中國各種內外政策嗎，感覺你們恨不得要全面與中國斷開，但你們不還是想和中國在半島等問題上合作嗎？」

細節四，蓬佩奧的「三不」表態。蓬佩奧會中明確表示：「美中在很多問題上有明顯分歧，但美國不反對中國發展，無意圍堵中國，也沒有全面遏制中國的政策。」

文章稱，蓬佩奧提「三不」似乎有意澄清外界揣測，強調美國不會全面「遏制中國」。但考慮蓬佩奧授權有限，這是他個人表態，還是外交姿態？都需要事實檢驗。

(中時 )