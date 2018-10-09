永和分屍案情再爆疑點！嫌犯吳宣接受測謊「證清白」

2018年10月09日 12:53 中時 葉書宏

43歲加拿大籍男子Ramgahan Sanjay Ryan（中文名：顏柏萊）8月22日下午，被友人發現遭砍下頭顱、四肢，棄屍新北市永和中正橋下河濱公園新店溪河床，檢警偵辦先後逮補台籍男子吳宣、美國籍Bent以及以色列、美國雙重國籍的孫武生，檢警今（9日）上午再度對吳宣進行測謊，吳宣簡單表示，「想盡快證明自己清白」，他的律師則表示，「不方便多說！」

檢警調查，孫武生懷疑Ryan是警方的線民，每個和Ryan交易過毒品的友人，都遭警方調查，另外，加上雙方毒品帳目不清因而埋下殺機，孫武生才會在台北市某夜店邀約Bent討論如何殺害Ryan，邀約吳宣加入。

Bent供稱，當時在案發現場遇到Ryan時，先假裝與他閒聊，孫武生從Ryan背後持鏈鋸勒住Ryan，兩人在一起持開山刀亂砍，隨後分屍、棄屍新店溪河床，事後到附近公廁換裝再騎乘Ubike返回孫位於萬華的住處。

針對Bent供稱，吳宣當晚就在案發現場對岸，以放煙火方式通報Ryan現身，讓兩人好下手犯案。檢警認為供詞有疑點，今（9日）上午再度對吳宣進行測謊，吳宣由律師陪同於上午10時許抵達新北市中和警分局測謊，約經過半小時候後離去。

吳宣測謊前簡單表示，「想盡快證明自己清白。」離去時不發一語快步離開，律師則不願多談僅表示，「不方便多說！」

(中時 )