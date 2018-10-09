陳明通：相關法案通過後 領居住證者2個月內不申報要罰

2018年10月09日 12:54 旺報 林永富 、中時 王英豪 、中時

國民黨立委蔣萬安9日在立法院施政總質詢問陸委會主委陳明通及行政院長賴清德，台胞居住證既然都列為立法院本會期最優先法案，什麼時候會送修法版本進立法院？賴清德表示不能拖，會盡快。陳明通則說，因涉及很多相關部會，目前仍在研議，每個星期都在開會。陳明通並首次明白表示，居住證規畫的申報期限：居住證相關法案通過後2個月內回來申報。

蔣萬安問說，既然居住證民進黨及行政院都列為優先中的最優先法案，但目前連修法版本都沒有，何時可送進立法院？陳明通回答表示，因涉及很多法規，目前仍在研議規畫，每個星期都在開會，會盡快研擬出版本。賴清德也回答說，還沒有看到陸委會的修法版本。

蔣萬安再問，這個會期會不會送進來（立法院）？陳明通再說，因涉及很多部會，還在研議。但陸委會的立場很明確，就是對於在大陸生活的台灣民眾，生活上的便利去申領居住證，會給予寬容看待，但對大陸的政治企圖要嚴加防範。

蔣萬安進一步再問，本會期能不能送進來？做得到做不到？陸委會整天在放話，這讓在大陸就學就業朋友無所適從。賴清德表示也不能拖，會盡速，在本會期努力送進來。陳明通又說，因修法涉及《兩岸人民關係條例》、《公務人員任用法》等法律，且公民權是《憲法》保障，因此有不同考量，領居住證者的投票權不會影響，但擔任公職、縣市長必需限制。

陳明通還首次對申領居住證者申報期限透露表示，一旦居住證相關法案通過後，已領證者兩個月內回來申報，否則會有罰則。

(旺報 )