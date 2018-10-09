台中》「小馬哥」藍營帥哥3合體掃街挖票 電暈高齡嬤

馬英九（左二）為藍營參選人拉抬造勢，並在陳文政（右）競選戰服上，簽下「責任」兩個字，表示說到要做到。（張妍溱攝）

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「小馬哥」藍營帥哥3合體掃街拜票，婆婆媽媽驚呼「好帥！」，搶著要跟「馬總統」拍照、簽名。（張妍溱攝）

馬英九9日南下台中，分別到東興市場、北屯市場掃街拜票，為國民黨北區、北屯區市議員參選人陳文政、黃健豪輔選，馬英九人氣高，現身市場內，婆婆媽媽驚呼「好帥！」，搶著要跟「馬總統」拍照、簽名。對於台中市長選情陷入膠著，馬英九認為，國民黨市長參選人盧秀燕的勝算高。

馬英九與北屯區市議員參選人陳文政、立委江啟臣，到東興市場內福興宮祈福，希望2018選戰國民黨能拿下好成績。很多攤商見到「小馬哥」來了，立刻放下手邊工作，搶著握手要簽名，還有搶著見馬英九的支持者，大聲高喊：「出來選總統」、「凍蒜」！

沿途市場內擠滿人潮，不少婆婆媽媽排隊搶著跟「馬總統」合影，一位88歲滿頭白髮蔡姓阿嬤拿了一束大紅蘭花，送給馬英九，說「馬總統」真的很好！還有熱情攤商送上菜頭，預祝藍營選情有好彩頭。

馬英九為藍營參選人拉抬造勢，並與陳文政一同高歌，唱起陸戰隊之歌，態度與氣勢好；馬勉勵新人「責任」兩個字，不管是位居哪個階層的民意代表，都要有強烈「責任政治」的觀念，身為民意代表只要答應人民的事，就一定做到，才是真正做到有順序的民主政治。

(中時 )

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