基隆圓夢1億元融資 為中小企業注活水

2018年10月09日 13:08 中時 李怡萱

基隆市政府與財團法人中小企業信用保證基金、台灣銀行、彰化銀行共同合作，提供1億元信用保證幫助中小企業申請貸款，今（9）日正式簽約並受理申請，最高可貸到600萬元，基隆市長林右昌表示，基隆市港再生計畫等幾個大建設正在推動中，人才、土地、資金這三項投資要件，在基隆都已逐步到位，未來前景可期，相信會帶動更多投資。

林右昌今天在市務會議記者會，與信保基金董事長蔡憲浩、台灣銀行董事長呂桔誠、彰化銀行總經理張鴻基共同簽約，基隆市府、信保基金分別提供300萬元、700萬元資金，以保證倍數10倍估算，可取得1億元融資。

林右昌說，這項專案對基隆中小企業帶來很大助益，基隆市港再生計畫等幾個大建設正在推動中，未來前景可期，相信基隆未來的城市及產業發展，將是全台各縣市中的前段班，今天只是起點，未來會帶動更多投資。

市府表示，貸款額度分為三類，最高600萬元，期限最長7年，申貸戶能以2.35％優惠利率取得貸款，讓創業或成長轉型的企業有充裕的資金圓夢，今年5月底公布後，已有約50家業者表達興趣，即日起受理申請。

「基隆市中小企業圓夢貸款實施專案」其申請對象為本市中小企業業者，其貸款額度分為三類：

第一類：50萬元。（基隆市依法核准商業登記之業者）

第二類：500萬元。（基隆市依法核准設立之公司或有限合夥公司）

第三類：600萬元。（基隆市依法核准設立之公司或有限合夥公司並為經營資通訊、生物科技、綠色能源、健康照護、文化創意、休閒與精緻農業、觀光旅遊或其他具有研發、設計、創意、特色等策略性產業。）

(中時 )