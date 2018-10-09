穩健轉型迎接新挑戰 王品今年不辦托盤大賽了！

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由於市場環境改變，王品集團今年決定停辦 「王品盃托盤大賽」，王品集團並已在日前發函通知有觀光餐旅科系的各級學校，對此，不少餐飲科系師生感到惋惜。

2007年，王品集團舉辦第一屆「王品盃托盤大賽」，成為台灣餐飲業的盛會；過去11屆賽事，年年都有將近200支隊伍報名、總計超過8,400名同學參與，王品集團表示由衷感激老師和同學們的熱情支持。

王品指出，過去11年來，許多「王品盃托盤大賽」的參賽者，已經成為行業菁英，為消費者提供更好的餐飲體驗，透過各位前輩共同努力，大幅提升台灣餐飲業的服務品質；更多學校、餐飲同業紛紛舉辦類似「王品盃托盤大賽」的活動。曾經首開先河、引領潮流的王品集團不斷反覆思考：王品，還能為台灣餐飲產業做些什麼？

王品集團觀察：許多年輕人有大膽「創意」、勇敢「創新」、積極「創業」。我們期盼，能結合(或者是參與)更多社會力量，協作成為一個「餐飲新創平台」，為年輕人投身餐飲業預作準備，提供更好的建言。王品表示，在王品集團準備好之前，集團將放緩腳步、釐清思緒，2018年「王品盃托盤大賽」將暫時停辦。

9月1日「王品盃路跑活動」，在新北、台中、高雄三地，7萬名民眾和我們一起跑步、一起感受王品集團的品牌體驗，同時捐款給「看見．齊柏林基金會」，為珍惜台灣土地略盡棉薄。王品集團期盼聆聽餐飲先進的建議，能集眾人之智，嘗試以多元型態，繼續為台灣餐飲業盡心盡力。

「王品盃」不會消失，只是穩健轉型、仍將持續前進！

(工商 )

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