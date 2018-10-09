看看GDP！貿易戰升級 IMF指陸受創比美嚴重

IMF的最新分析指出，要是美國總統川普真的對所有的進口中國商品加徵關稅，導致貿易戰升級，中國GDP受創將比美國嚴重，圖為江蘇泰州一處港口的進出口貨櫃。（中新社）

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美中貿易戰

美中因貿易爭端僵持不下，美國總統川普不斷加徵關稅，希望能迫使北京讓步，可是中國大陸也祭出從下個月起，對超過1,500項商品降低進口關稅，並大舉發行國債等反制法，準備打持久戰。

兩國都表示，最後受傷，撐不下去的是對方。不過，據《南華早報》（South China Morning Post）報導，國際貨幣基金9日公佈經濟新分析報告指出，這場貿易戰若繼續升級，中國大陸的國內生產毛額（GDP）將降低1.6％，而美國則會降低0.9％。

雖然受傷的程度有別，但基本上是兩敗俱傷，而全球都將受到牽連。IMF根據目前已加徵的貿易關稅，下修2018-19全球經濟成長率為3.7%，比7月預估的調降了0.2個百分點。

IMF指出，要是川普真的落實威脅，對所有的中國商品加徵關稅，對消費者與企業信心的影響，加上金融市場的負面反應，可能會使美國2019年的GDP降低超過0.9％，而中國的降幅則可能為1.6％。

據估計，若全面爆發貿易戰，美國將再對價值2,670億美元（近8.3兆台幣）的進口中國製品加徵關稅，而這幾乎涵蓋了所有的進口陸製品。此外，IMF在估算中也假設，美國會對所有的進口汽車商品課徵關稅，而在這最壞的狀況下，將會波及許多國家。

美國已對價值500億美元（約1.5兆台幣）的進口中國商品課徵25％關稅，9月時又對另外2,000億美元進口陸製品加徵10％的關稅，要是北京不讓步，到明年1月1日時，加徵的關稅稅率將增為25％。

(中時電子報)

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