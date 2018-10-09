桃園》藻礁換新北選情？ 國民黨團：賴清德要害鄭文燦

桃園市議會國民黨團9日召開記者會，認為藻礁換深澳，是賴清德在害鄭文燦。（甘嘉雯攝）

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桃園市議會國民黨團9日召開記者會，認為藻礁換深澳，是賴清德在害鄭文燦。（甘嘉雯攝）

桃園市議會國民黨團9日召開記者會，對於「桃園藻礁換新北選情」，直指「行政院長賴清德想阻礙鄭文燦的總統之路，他在害你，1124會付出代價」，並且痛批市長鄭文燦未表態反對、態度昨是今非，另也指綠黨已消失，成為民進黨的附屬。

國民黨團副書記長梁為超與市議員舒翠玲、葉明月、黃婉如、詹江村、黃敬平、徐玉樹召開記者會，指鄭文燦「穿越時空罵自己！」，黃敬平表示，鄭文燦2014年在臉書要求保護藻礁，痛斥時任縣長吳志揚只顧經濟掛帥，這些話如今拿來打臉自己更是剛好。

徐玉樹表示，這根本是民進黨的宮廷鬥爭，賴清德擔心鄭文燦有朝一日走入總統府，藉此害他、阻礙鄭未來的政治生涯。

觀塘案通過後，鄭文燦指這是馬政府時期規畫，完全沒有反對抗議，悖離自己過去反對傷害藻礁的立場，國民黨團要鄭文燦為桃園人的健康「硬起來！」向中央表態反對、嚴正抗議。

議員表示，民進黨利用人民的健康為自己的能源政策背書、換取政黨利益，先前深澳電廠通過時，新北市長朱立倫說絕不發許可、捍衛市民健康，如今鄭文燦卻態度不明、將責任推卸給馬政府，質疑他為何不跟人民站在一起、勇敢說不，也呼籲全民抵制民進黨，不要投給鄭文燦。

至於遭批評的綠黨，召集人王浩宇指出，觀塘第三天然氣接收站是馬英九執政時提出的，當時吳志揚縣長跟國民黨議員都沒有反對，痛批國民黨立場不一，把藻礁保育拿來當選舉操作工具。

王浩宇表示，綠黨長期觀心藻礁議題，當然不可能支持第三天然氣接收站，在議會擁有29席議員，可透過議會可以發揮影響力，卻欺負只有一個席次的小黨，到底是誰在作秀消費藻礁，相信社會自有公評。

(中時 )

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