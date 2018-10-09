銀髮人士參加銀髮職能課程 訓後任中高齡桌遊老師

魏淑台（中）經南區銀髮中心協助任中高齡桌遊老師，從幫助長者活化腦力過程獲成就感。（吳江泉攝）

友善列印
中時
魏淑台（左）經南區銀髮中心輔導員（右）協助任中高齡桌遊老師，人生下半場職涯精彩揭開序幕。（吳江泉攝）

67歲魏淑台今年年初參加勞動部勞動力發展署高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心舉辦的「人才百老匯」銀髮職能課程，從銀髮帶動銀髮、帶領社區長者玩桌遊過程，燃起教學興趣，訓後經中心推介任中高齡桌遊老師，揭開人生下半場精彩職涯序幕。

魏淑台是在今年2月到南區銀髮中心諮詢，經輔導員推薦長照相關銀髮職能課程，可挑戰與學習不一樣的專業領域，決定報名參加。他說，在南區銀髮中心規畫下，他以高年級實習生身分到社區關懷據點擔任小老師，帶領60幾位6、70歲銀髮人士，從事體適能、桌遊體驗、繪本說故事等活動，過程中除了激發領導能力潛能，也對長照產業中的中高齡桌遊教學工作產生極大熱忱。

他在上課期間對亞健康老人展現同理心與良好溝通能力，課程結束後，獲該課程合作桌遊廠商僱用，一開始先從活動協助員做起，後來一路累積經驗，目前已升至中高齡種子桌遊老師。

過去數月來，他接連到高雄、屏東兩地共20幾個社區，從事亞健康老人桌遊教學活動，每場活動都在他活潑帶領下，每位學員玩得不亦樂乎，現場氣氛high到不行。

他說，健康老人帶領亞健康老人玩桌遊的優點是，可以將心比心、將玩法化繁為簡，以及講師和學員在互動過程，因年齡相近而沒有隔閡，容易打成一片。

現階段他還針對銀髮學員自行開發設計桌遊遊戲，日子過得非常充實。他說，能夠幫助亞健康老人活化腦力、減緩腦力退化，就是一種工作成就，接下來將在10月27日上午9點半至中午12點半，到高雄市文化中心出席南區銀髮中心舉辦的「成果展示嘉年華活動」，屆時將帶領民眾玩桌遊，「歡迎大家來找我互動交流」。

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署長程泰運表示，台灣進入高齡化社會，南區銀髮中心為鼓勵長者以「初老照顧中老、中老照顧老老」模式，投入銀髮照顧產業，特別舉辦人才百老匯課程，接下來還會不定期辦理各類強度銀髮職能課程，10月27日更會舉辦成果展示嘉年華活動，邀請銀力超人展示中老年圓夢能量。關於活動詳情，歡迎撥打(07)2222778洽詢。

(中時 )

基隆圓夢1億元融資 為中小企業注… 配合減塑政策 環保局增設袋袋愛…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。