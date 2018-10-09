銀髮人士參加銀髮職能課程 訓後任中高齡桌遊老師

2018年10月09日 13:07 中時 吳江泉

魏淑台（左）經南區銀髮中心輔導員（右）協助任中高齡桌遊老師，人生下半場職涯精彩揭開序幕。（吳江泉攝）

67歲魏淑台今年年初參加勞動部勞動力發展署高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心舉辦的「人才百老匯」銀髮職能課程，從銀髮帶動銀髮、帶領社區長者玩桌遊過程，燃起教學興趣，訓後經中心推介任中高齡桌遊老師，揭開人生下半場精彩職涯序幕。

魏淑台是在今年2月到南區銀髮中心諮詢，經輔導員推薦長照相關銀髮職能課程，可挑戰與學習不一樣的專業領域，決定報名參加。他說，在南區銀髮中心規畫下，他以高年級實習生身分到社區關懷據點擔任小老師，帶領60幾位6、70歲銀髮人士，從事體適能、桌遊體驗、繪本說故事等活動，過程中除了激發領導能力潛能，也對長照產業中的中高齡桌遊教學工作產生極大熱忱。

他在上課期間對亞健康老人展現同理心與良好溝通能力，課程結束後，獲該課程合作桌遊廠商僱用，一開始先從活動協助員做起，後來一路累積經驗，目前已升至中高齡種子桌遊老師。

過去數月來，他接連到高雄、屏東兩地共20幾個社區，從事亞健康老人桌遊教學活動，每場活動都在他活潑帶領下，每位學員玩得不亦樂乎，現場氣氛high到不行。

他說，健康老人帶領亞健康老人玩桌遊的優點是，可以將心比心、將玩法化繁為簡，以及講師和學員在互動過程，因年齡相近而沒有隔閡，容易打成一片。

現階段他還針對銀髮學員自行開發設計桌遊遊戲，日子過得非常充實。他說，能夠幫助亞健康老人活化腦力、減緩腦力退化，就是一種工作成就，接下來將在10月27日上午9點半至中午12點半，到高雄市文化中心出席南區銀髮中心舉辦的「成果展示嘉年華活動」，屆時將帶領民眾玩桌遊，「歡迎大家來找我互動交流」。

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署長程泰運表示，台灣進入高齡化社會，南區銀髮中心為鼓勵長者以「初老照顧中老、中老照顧老老」模式，投入銀髮照顧產業，特別舉辦人才百老匯課程，接下來還會不定期辦理各類強度銀髮職能課程，10月27日更會舉辦成果展示嘉年華活動，邀請銀力超人展示中老年圓夢能量。關於活動詳情，歡迎撥打(07)2222778洽詢。

(中時 )