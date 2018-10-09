分析高雄台中選情 沈富雄直言：國民黨若都贏 將天翻地覆

圖為國民黨高雄市長參選人韓國瑜(左)、國民黨台中市長參選人盧秀燕(右)。(中時資料照,合成圖)

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中時電子報
／綜合報導

2014年九合一選舉，國民黨遭遇大挫敗，民進黨大勝，不僅六都中拿下四都，更從國民黨手中贏得基隆、桃園、臺中市等地區，共獲得13席。今年民進黨受到中央執政不佳影響，外界關注有哪些縣市將失守。對此，資深媒體人沈富雄直言，台中市及高雄市呈五五波，若國民黨兩都皆贏，就天翻地覆。

沈富雄稍早在臉書撰寫「選舉看門道」一文，並表示大選含6都15縣市，目前是綠：藍：無＝12：6：3，但值得看的只有2組4縣市，其餘要不大局已定，或無關宏旨。

對於藍、綠在台中市及高雄市呈五五波，沈富雄說執政者有優勢，被看好，在野者急起直追，最後鹿死誰手，目前難說。沈說國民黨如兩都皆輸，仍算小贏，因為贏得宜蘭、彰化兩縣，其人口數相當於台南一都，但難免洩氣。如贏其中一都，算大勝。如兩都皆贏，就天翻地覆。

至於另外兩個縣市，沈富雄提及台北市及新竹縣，並表示第三勢力暫領先，綠已出局，藍尚有空間翻轉。沈檢視聯合報民調的細部交叉分析，除40-59歲一項外，幾乎一模一樣。對於外界認為是柯Ｐ的外溢效應，他卻認為主要原因有三，包括一、綠營缺強棒，在新竹甚至推出藍營前縣長之子。二、藍營雖不乏強將，但在台北怯戰，在新竹則是吳敦義主席私心自用，不照規矩操盤。三、綠營支持者十分不樂見國民黨人當選，未戰已棄保。剩下的鐵桿基層已經棄無可棄。藍軍是否歸隊決定國民黨的成敗，而歸隊與否則看最後一個月中間選民的走向。

(中時電子報)

文章來源：沈富雄臉書

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