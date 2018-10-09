配合減塑政策 環保局增設袋袋愛分享回收點

花蓮縣環保局在花蓮市區咖啡飲料店新增12處袋袋愛分享回收點。（花蓮縣環保局提供）

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花蓮縣環保局在花蓮市咖啡飲料店新設袋袋愛分享回收箱，頗獲好評。（花蓮縣環保局提供）

為配合環保署減塑政策，降低塑膠製品使用，避免產生塑膠微粒，花蓮環保局於各大超級市場設置袋袋回收箱，今年度更在花蓮市區新設12處回收點，期盼提升減塑成效。

花蓮縣環保局自105年起陸續於各大超市設置袋袋愛分享回收箱，目前花蓮統冠、全聯、市農會、愛買等31處已設有袋袋愛分享回收箱，民眾可將家中多餘的乾淨紙袋與環保袋放置回收箱，提供有需要的鄉親使用。

依107年度統計，平均每月各超市業者塑膠袋銷售量較106年度約減少500多個，1年可減量20萬個以上的購物用塑膠袋，為了擴大塑膠袋減量的成效，今年環保局也於花蓮市12處咖啡飲料店設置袋袋愛分享回收點，以期提升紙袋與環保袋的再利用率。

即日起凡於12處袋袋回收點提供10個紙袋或2個環保袋，均可獲得速食店50元折價券一張（每人每次限兌換1張），數量有限換完為止，如有疑意請洽活動聯絡人黃東緯，聯絡電話：03-8236862。

環保局建議，配合減塑新政策，店家不主動詢問是否需購買塑膠袋，而民眾可自備環保購物袋，響應減塑三部曲「自備、重複、少用」，減少塑膠製品對環境的影響，留給自己及後代子孫美好的居住環境。

環保局今年度新設置的12處袋袋愛分享回收點是，紅帽咖啡、COFFEE FLASH 、Oikos-洄家-牧師咖啡、舊書鋪子、珈琲鋪子、泥巴咖啡、五號圓環咖啡、浮室咖啡、甘丹商行、KOHI宅、斗．宅商號、Eye cafe。

(中時 )

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