14票對11票 監院表決通過年改釋憲

2018年10月09日 13:15 中時 鄭舲

監察委員仉桂美、劉德勳、包宗和今年7月提出年改調查報告及聲請釋憲案，經教育文化委員會通過後，今在監察院會討論。經表決後，「馬系」監委以14票對11票勝出，年改釋憲聲請書照案通過，函請司法院大法官釋憲。

仉桂美、劉德勳、包宗和接獲退休軍公教陳情，調查年改相關法案，認為年金改革方案違反信賴保護原則、不溯及既往，涉及違憲，因此提出釋憲聲請。不過，「蔡系」監委認為本案沒有違憲，也不符《司法院大法官審理案件法》的釋憲規定，不同意提出釋憲。

監察院會今討論年改釋憲案，監察院秘書長傅孟融轉述指出，本案經過三次表決，第一案是針對監察委員若曾任公務員等，為年金改革的利害關係人或當事人，是否須迴避，表決結果有12位監委認為須迴避，14位監委則認為不需迴避。

針對年改釋憲理由書及相關附件是否函請司法院大法官釋憲，監委進行記名表決，14位「馬系」監委贊成，11位「蔡系」監委則全投下反對票，監委林雅鋒、王美玉棄權。另外，關於聲請釋憲案是否併陳正反意見，12位監委贊成、14位監委反對，因此不需向司法院提出反對意見。

不過，日前司法院才決議不受理監察院提出的不當黨產條例聲請釋憲案，傅孟融表示，今天討論案通過，代表監察院要繼續提出釋憲，監察院的立場就是依照過去例子、法律上看法，認為監察院還是有釋憲權，可以聲請釋憲，且監察院從第一屆至今已提出55件釋憲案。至於大法官受理與否，是大法官職權。

(中時 )