小英「藻礁永存」題字遭打臉 胡幼偉幫加3個字解套

桃園觀塘工業區的大潭藻礁。（中興大學生命科學系教授林幸助提供）

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中時電子報
/綜合報導
蔡英文總統曾在2013年寫下「藻礁永存」(見圖)題字。（圖/救大潭藻礁行動聯盟 提供）

政治人物愛到處題字，有時事過境遷反惹出紕漏。中油觀塘案環評遭官方強渡關山通過，7千年藻礁即將面臨消失危境。有人翻出總統蔡英文昔日題字「藻礁永存」，猶如行政院打臉蔡英文，置蔡於尷尬局面。學者胡幼偉反諷蔡英文，只要再加三字成「藻礁永存記憶中」，她就可完全解套了。

最近《延禧攻略》這齣清宮戲很夯，最新的觀塘案環評案也不遑多讓，有官員請假變辭職，有官員大罵下屬沒有江湖道義，地方諸候怕被堵麥問立場，更有天子等級領導人昨是而今非，昔日的題字淪為眾人笑柄。

對於觀塘案環評案，文化大學新聞系主任胡幼偉仿清宮戲作，大大揶揄當朝高官大員一番。他在文中提到，小英當年題下的「藻礁永存」，如果要處理，在後面加題三個字「記憶中」，變成「藻礁永存記憶中」，這個題字就更能契合現狀了。

胡幼偉在臉書上這則清宮戲貼文如下：

皇上朝會過後，就往慈寧宮向太后請安。

卻見太后憂心忡忡，拿出一幅皇帝墨寶，上有「藻礁永存」四字。

太后說：後宮本不該過問朝政，但皇帝啊！這觀塘案一過，三接站毀了千年藻礁，你當年寫的這字，恐怕要惹禍啊！

皇上不愧是睿智英明，便回禀太后：皇額娘放心，這不是三接站嗎？朕就在當年這幅字後面接上三字，便可安天下人心矣！

於是拿起筆來，就在這幅「藻礁永存」墨寶上，接了三字「記憶中」！

太后一看，高興地放心了，忍不住說：還是皇帝聰慧，難怪當年聖祖康熙爺那麼疼愛你啊！真是哀家的好兒子啊！

說完，母子二人開懷大笑，聲震屋瓦，連遠在東南的台灣百姓，都聽見了這笑聲啊！

(中時電子報)

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