用愛不能發電？謝寒冰：讓鄭麗君去台電「挖電」啊

2018年10月09日 13:38 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

前民進黨立委、現任文化部長鄭麗君曾在2013年時喊，「台電說不要核四會缺電，事實是台電做假帳，『大藏私房電』」，這場景國人歷歷在目，對此，名嘴謝寒冰就說，「用愛發不了電，最簡單的方式就是請鄭麗君去台電找484.9萬千瓦藏電，這樣台灣至少20年不缺電」。

2013年2月，時任立委的鄭麗君召開記者會表示，台電於2012年9月提出的電源開發方案，其針對未來十年台電系統裝置容量預估值，竟較能源局同年4月的預測低了484.9萬千瓦，等同1.7座核四的供電能力。

當時她主張，自始至終就不需要蓋核四，關鍵在於台電除核四外，另又投資擴建超過5000億的發電機組，她認為，台電說沒有核四就會缺電，是一場跨世紀的最大騙局！

謝寒冰今在臉書指出，反對發不了電、用愛也不能發電，最簡單獲得電的方式，就是請鄭麗君轉任經濟部，讓她去把台電藏的近485萬千瓦的藏電找出來，如此，可保台灣20年不會缺電。

網友紛紛揶揄，「不用那麼麻煩啦！民進黨現在用幹話就能發電了啦」、「台灣的電都拿去支援（電火球）蘇貞昌了！」、「鄭文燦不倒，桃園不會好」、「蔡英文說台灣不缺電」、「現在都垃圾當官，從上到下只剩廢物跟走狗」、「無恥政客」。

(中時電子報)