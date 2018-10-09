他借車給女友開22K飛了 網友：小三交給正宮的下場

一名網友分享車子借女友開的下場。（照片來源：《mobile01》）

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中時電子報

女友跟你借車開，你會怎麼做？一名網友在論壇《mobile01》發文分享遭遇，他表示車子才剛修好2個半月，借給女友用的下場是—車子右側整個被「嚕」到慘不忍睹，去估價板金烤漆要花22K。有網友打趣說，「把小三交給女友...一定會有這種下場，這叫做正宮的逆襲XD」。

這名網友9日在《mobile01》貼文表示，「車才剛修好2個半月，昨日女友要用車，我千交代萬交代要小心開，不小心弄到的話修車很貴。才剛說完掰掰，小心喔！然後就聽到咖咖咖咖咖的聲音從10公尺遠的地方傳過來，心涼了，估價鈑烤22K，哀」，並附上車子的5張「慘照」。

結果這篇貼文引發網友超熱烈迴響，短短12小時就有近百篇回文。有網友說「樓主是不是應該要考慮換個..... 是我肯定凍枚條」；「測試你是不是真心愛她，相信你一定沒動怒！」；「車搞成這樣，你可以給你女朋友兩個處理方式......把車修好或者.....嫁給你.....」；

更有網友說「放任給三寶開車是要有責任的，這就是樓主該負的責任，要慶幸現在只是傷車，如果傷人………」；「幫妳女友把駕照註銷掉吧，這種三寶~~等撞死人的時候，就真的要哭也哭不出來了」；「22K搭UBER可以搭很久，還是當作是繳學費。怕就怕去A到牛頭馬面……先保個乙式險比較心安」；

也有網友分享自己的經驗：「話說我太太前陣子停車時才用前保桿慢速頂牆壁，在副駕休息的我被這麼一撞都驚醒了。」；「換車後，老婆想說平常少開車的她要練習新車的大小(轎車換休旅)，第一次沒事，第二次開出停車位時A到隔壁的車子，也是刮刮刮...過去，唉...A到都不會停。新車買不到1個月...就一條疤....還要請警察、隔壁車一起處理後續。」

(中時電子報)

文章來源：3個月沒開車，一開不得了

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