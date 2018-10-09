10女當他人頭 高富帥詐騙首腦 開百萬張假發票詐國庫200萬

2018年10月09日 13:32 中時 盧金足

警方兵分21路，及時扣押不法所得賬戶，詐騙集團中獎一毛錢都領不到，白忙一場，還要受法律制裁。（盧金足攝）

以范姓主嫌為首的詐欺集團，假商號為名義偽造開立121萬張發票，詐得212萬元統一發票獎金。（盧金足翻攝）

詐騙集團歪腦筋動到統一發票獎金，成員擁有電腦編寫程式專業，以假商號為名義偽造開立121萬張發票。（盧金足攝）

刑事局中部打擊犯罪中心9日宣布偵破以30歲范姓主嫌為首的詐騙集團，歪腦筋動到統一發票獎金，成員擁有電腦編寫程式專業，以假商號為名義偽造開立121萬張發票，詐200萬獎金，范嫌平時住7期豪宅、開跑車，以高富帥外型及常傳自拍照及文字簡訊給不同女子噓寒問暖，讓10多名女子傾心。

其中一名女子共中了1600元獎金，在吵架分手前，還匯獎金到范嫌賬戶，而清查上百萬張發票最高只中4萬元，警方兵分21路，幸好及時扣押不法所得賬戶，詐騙集團中獎一毛錢都領不到，白忙一場，還要受法律制裁。

刑事局中部打擊犯罪中心9日宣布查獲「范姓犯嫌為首20人詐欺集團」案，以范姓主嫌為首的詐欺集團，以假商號為名義偽造開立121萬張發票，詐得212萬元統一發票獎金，並以愛情騙子身分誘騙10名女子為愛提供電子載具供嫌犯使用，其他詐騙成員遍及新北市、台南市、台中市、嘉義縣、高雄市等地。

刑事局偵查第六大隊第五隊隊長賴英門表示，財政部中區國稅局透過財政部「電子發票整合服務平台」發現一家以「企業社」為名的公司， 開立金額1元的電子發票張數超過39萬張，並存放於特定載具，懷疑該公司以偽開發票欲詐領統一發票獎金。

刑事局中部打擊犯罪中心透過財政部中區國稅局與台中地檢署「租稅犯罪查緝平台」通報台中地檢署，與偵查第六大隊（第五隊）偵辦，會同中區國稅局調查發現，該詐欺集團招收可疑人頭載具帳戶，以偽開發票的電腦程式，自動大量開立1元連號發票，傳送至犯嫌所掌握的20個載具。

詐騙集團以為找到兌獎偏門，在發票中獎號碼公布後，電子發票載具會自動兌獎，然後由財政部統一發票中獎撥款專戶開獎後10日撥款匯入載具對應的銀行帳戶，企圖詐取統一發票獎金。

范嫌開設的假商號在2018年7、8月開立1元電子發票，共存放在20個載具內，張數高達121萬2460張，中獎金額高達212萬1200元，其中最高中獎金額為四萬元，其他大都為200元。

警方兵分21路8日同步搜索傳拘范嫌等20人，調查後發現主嫌時常傳自拍照及文字簡訊給不同女子噓寒問暖，擄獲芳心後誘騙女子們分別擔任公司人頭負責人，或提供發票載具及帳戶供渠使用，搜索共起獲手機、金融存簿及金融卡一批等證物，警方並扣押相關不法所得帳戶即時攔阻212萬1200元，范嫌等人空歡喜，還將面臨刑責。

中部打擊犯罪中心強調，財政部「電子發票整合服務平台客服中心」有完整電腦稽核系統及查核小組，對於任何可疑虛偽開立發票，都會密切監理查核機制，對於任何可疑案例，立即透過「租稅犯罪查緝平台」通報聯合檢警機關追查。

警方呼籲，切勿貪圖不法利益偽開發票詐取統一發票獎金，造成國家財政成本增加以及觸犯刑法詐欺罪，民眾如有發現公司行號偽開發票之情形，亦請踴躍向檢、警及稅捐機關舉發，共同維護我國財政體系健全發展。

(中時 )