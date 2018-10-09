彰化驚傳國中少女跳樓 傷勢嚴重與死神拔河

1名國二女生9日上午從學校教學大樓5樓跳下重傷。（鐘武達攝）

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跳樓的女學生遺留在學校教學大樓頂樓的鞋子。（鐘武達攝）

彰化縣1所高中的1名國中部二年級女生疑似心理因素，9日上午獨自攀坐到教學大樓頂樓女兒牆，校方出面安撫時突然一躍而下直接墜落到地面，校方與消防隊救護車第1時間就將她送往醫院急救，因傷勢嚴重目前仍在與死神拔河。校方表示，除了將調查事發原委，也將啟動安心服務機制針對全校師生進行心理輔導。

該校校長指出，該名女學生上月才從鄰近學校轉學到田中，她在原校時心理狀況就不穩定，是校方輔導服務對象，不過，轉到該所高中國中部以來，上課都很正常，沒想到還是發生意外。

好危險！9日上午10點40分左右，正在鄰棟教室上課的學生，赫然發現該女生脫下鞋子獨自坐在案發大樓頂樓女兒牆上，搖搖晃晃很驚險，機警通報校方。學校立刻採取緊急因應對策，除了指派校護上樓安撫，也向警方及消防局報案，同時為避免刺激女學生，約束其他學生不得靠近。

啊！說時遲那時快，才過約5分鐘，校方還在準備在地面舖設防護墊、且正當消防隊的救護車與救護人員抵達時，女學生突然就往下跳，頓時現場一片驚叫聲，大家都嚇壞了。

校長說，現在最重要的是除了搶救女學生的生命，校方更要積極對其他學生進行心理輔導的工作，希望不要影響到他們的情緒。

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