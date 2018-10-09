民進黨穩定力量採統一作戰 尋求再蟬聯

民進黨爭取連任的台中市議員蕭隆澤（左三）等人，競選總部將陸續成立；期望透過與市長林佳龍的「聯合作戰、情義相挺」，爭取選民再支持連任。（陳世宗攝）

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9合1大選剩下40幾天，各路參選人緊鑼密鼓成立競選總部應戰！民進黨爭取連任的台中市議員蕭隆澤、謝明源、邱素貞、陳淑華、張芬郁、翁美春等人，競選總部將陸續成立，期望透過與市長林佳龍的「聯合作戰、情義相挺」，展現生命共同體的組織戰略，爭取選民再支持連任。

「穩定力量」聯盟市議員蕭隆澤、邱素貞、陳淑華、謝明源、張芬郁、翁美春等人，都是選戰經驗豐富的市議員，基於爲民服務、堅持民主價值的理念，以及成為市長林佳龍穩定力量的共識，議事運作採聯合質詢出擊，常引領創造議題被外界稱為「穩定力量、經驗領航」。

今年選戰爆夯的敬老愛心卡，謝明源2015年就率先提案，要求擴大使用範圍。獲得邱素貞、蕭隆澤、陳淑華、張芬郁、翁美春人等支持，並加碼要求服務再升級，爭取放寬搭乘計程車、台鐵等交通工具，看診可抵部分負擔與掛號費，及抵國民運動中心收費，更體貼便利長者獲得好評。

東南區市議員邱素貞喊出「力拚民進黨唯一女性」訴求，爭取支持；大里霧峰區市議員張芬郁高呼「溫柔堅毅，在地穩定，力守大里霧峰民進黨唯一女力！」；豐原、后里區市議員翁美春呼籲，「從政一路堅持服務奉獻，關鍵一席，翁美春是您最佳的選擇」！

潭子、大雅、神岡區市議員蕭隆澤說，「專業與熱忱、潭、雅、神最佳選 “澤”蕭隆澤」；北屯區市議員謝明源表示，他具有中央與地方民代的豐富歷練，將以「經驗領航，進步北屯」的精神，繼續為北屯爭取建設；西屯區市議員陳淑華指出，她沒有現任與婦女保障的優勢，選情陷入苦戰。

(中時 )

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