觀塘翻案 潘忠政：不放棄搶救藻礁 11月3日上凱道

2018年10月09日 13:46 中時 廖德修

觀塘環評案昨（8）日在環保署環評大會由官派代表翻案過關，搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政今天表示，接下來要號召更多人於11月3日走上凱道抗議政府粗暴蠻橫，另外還要提出行政訴訟，針對環評大會的缺失提出質疑。

原本11月3日的遊行訴求主題是「護藻礁、反深澳」，但行政院長賴清德之前曾提出「觀塘換深澳」的交換說，如今觀塘環評翻案成功，經濟部似乎也是朝這個方策規劃。潘忠政說，無論如何，要讓社會更加了解藻礁的重要性與不容破壞，並呼籲更多國人到時走上凱道，向政府說「不」！

行政訴訟方面，潘忠政說，環評大會有許多缺失，如不開放民眾旁聽，對於環團與學者環委的質疑，中油也沒有仔細回答，甚至連資料亦省略了。還有中油一再強調開發面積縮小到23公頃，但那是指工業區而言，在觀塘工業港預定範圍的水面下，還有很多藻礁和柴山多杯孔珊瑚，中油並未提到如何保護與迴避。

潘忠政又說，按照中油自己提的迴避替代方案的規劃，原本在陸地上的2座大型儲氣槽將從工業區搬移到工業港。依規定這兩座儲槽必須辦理環評才可以興建，但昨天的環評大會完全沒提到這件事就一併打包過關，未免太草率了，因此將與律師研究後提出行政訴訟。

如果一切作為都沒有具體成效，潘忠政說，他們仍會持續在觀塘港現場監督中油動工，未來只要工程可能對藻礁和柴山多杯孔珊瑚造成危害，他們將不惜一切要求施工單位立刻停工，永不放棄保護大潭藻礁。

(中時 )