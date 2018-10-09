聖露西亞總理：會肩並肩與台灣站在一起

2018年10月09日 13:52 工商 崔慈悌 、中國時報 張鎧乙 、中國時報

蔡英文總統9日在國家兩廳院藝文廣場以軍禮歡迎來訪的聖露西亞總理查士納(Allen Chastanet)，廣場上施放21響禮炮。（張鎧乙攝）

聖露西亞總理查士納(Allen Chastanet)（左二）介紹訪問團成員。（張鎧乙攝）

大陸積極挖我外交牆腳，蔡英文總統今天以軍禮歡迎聖露西亞總理查士納，查士納大聲宣告，聖露西亞不會遮掩對台灣的支持，未來也會肩並肩與台灣站在一起。他強調，台灣有權利參與國際組織，否則受損的將是其他國家，尤其是處於弱勢的國家。

軍禮歡迎儀式今天上午10時30分在國家表演藝術中心兩廳院藝文廣場舉行，在鳴放19響禮炮、演奏兩國國歌及檢閱儀隊後，由蔡英文總統與查士納總理分別致詞。

蔡英文表示，過去兩年多來，台灣與聖露西亞的交流，越來越密切，「查士納總理三次來訪就是最佳證明。我們也感謝聖露西亞多次秉持正義，在國際社會大力支持台灣，展現兩國之間堅實的情誼」。

她說，聖露西亞是加勒比海中的美麗島國，希望未來可以造訪聖露西亞，親身體驗當地的風情文化，也實地了解兩國合作交流情形。此次查士納率團來訪，除了參加國慶典禮，也有許多拜會及參訪行程，相信雙方能就共同關切議題，深入交換意見，進一步提升兩國邦誼。

查士納在致詞時首先代表聖露西亞政府與人民，感謝蔡總統的邀請與熱情款待。他很榮幸明天的國慶，能與其他友邦一同站在蔡總統身邊，向全世界公開肯定台灣與聖露西亞之間的友誼。

查士納強調，不會隱瞞台灣與聖露西亞之間的友情，也不遮掩對台灣的支持，他在此大聲宣告對台灣的支持以及邦誼，「就如同聖露西亞在世界衛生組織、聯合國或其他國際場合一樣」。

他說，台灣也許不大，但經濟成就與各項發展，令他深感敬佩。不僅如此，台灣除了為人民謀福祉，還伸出援手協助像是聖露西亞，讓這些開發中的國家能永續發展。

查士納指出，雙十國慶正是歡慶台灣各項成就的時候，也讓聖露西亞藉此機會，感謝台灣對國際社會的貢獻。台灣是聖露西亞的好朋友，非常感謝台灣協助露國解決各項發展中的挑戰，露國非常重視台灣，未來也會肩並肩與台灣站在一起。

他說，事實上，台露兩國在政治、經濟等各領域，不僅有共同的目標與互惠互利關係，兩國堅定的團結力量，更確保了雙邊關係的永續發展與生命力。

查士納指出，台灣在科技、經濟、環保、氣候變遷、醫療、性別平等上，皆為全球做出了貢獻，因此，藉由此次來訪，他也將與台灣政府一同探索台露兩國新發展模式，共謀兩國人民福祉。

(工商 )