審興達電廠案 環委諷：不要變成觀塘案第二

興達電廠燃氣機組更新案今於專案小組繼續審查，環團要求先拆燃煤機組。（廖德修攝）

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環保署環評專案小組今（9）日審查台電興達電廠燃氣機組更新改建計畫，昨於環評大會缺席的學者環委便藉此表達對觀塘案過關的不滿。王文誠表示，在專案小組做成的結論，到環評大會再被政治運作翻案，影響的不是只有環評，而是整個社會對國家信任感的撕裂。

今天的專案小組會議成員包括4位學者環委，即擔任主席的劉希平與王文誠、李克聰，還有昨天出席環評大會的李堅明。前3位環委昨缺席環評大會，他們對觀塘案感到不滿的是，中油一再強調整個開發案是國家重大能源建設，但經過一年多審查，對於環委、專家及民眾的意見大都實問虛答。

擔任今天會議主席的劉希平也藉觀塘案案的經驗要求台電，在興達電廠更新案中，能源開發固然很重要，但該回答的問題也要如實回答。

另一位環委李克聰則感慨，不管觀塘還是正在審的興達案，只要政府認定一定要開發，不管怎樣的衝擊都要別人接受，完全沒有對話空間。對於興達電廠更新改建計畫，台電要把必要性說清楚；像更新的目的是減少汙染與穩定供電，卻說沒有辦法先更改燃煤機組，也不能夠先拆後建，感覺上就是避重就輕。

此外，昨天也缺席環評大會的學者環委王价巨則在臉書PO文指出，觀塘案中明確表態反對的委員就是7票，其他委員有的沒意見，有的不願表態，但也都該被尊重。從投票結果也可以明顯看出，即使反對的學者環委都出席，投票也是7比7，主席（李應元）的關鍵票加入就變成8比7，也就成了深澳案再現。

王价巨認為，沙盤推演怎麼投都不會贏，只能寄望讓會議流會，透過更多社會討論與公民對話設法形成共識，只是事與願違。

(中時 )

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