搶救瀕危植物 特生中心救台灣原生種

2018年10月09日 14:02 中時 游昇俯

列為極危級的台灣特有種台灣破傘菊。（特生中心提供）

台灣破傘菊組織培苗。（特生中心提供）

台灣原生物種豐富，但根據「2017台灣維管束植物紅皮書名錄」，目前4442種原生維管束植物中，已有27種原生植物消失於野外，989種受到不同等級威脅，農委會特有生物研究保育中心搶救台灣原生瀕危植物，積極保種復育，栽種野地的植物合計163科441屬706種，宛如植物版的「諾亞方舟」。

特生中心表示，目前國內已栽培於各植物園或保存於種原庫的受威脅植物總計206種，僅占全國受威脅物種總數22.69%，遠低於生物多樣性公約制定「全球植物保育戰略2020」（GSPC 2020）所設定之75%保種目標，因此，特生中心近年積極進行紅皮書名錄受威脅植物的蒐集與保種。

除已栽植於特生中心生態教育園區及烏石坑低海拔試驗站者，尚蒐集繁殖有野外滅絕級（EW）1種、極危級（CR）20種、瀕危級（EN）17種及易危級（VU）28種苗木；無法以種子傳統繁殖者，如蘭科、百合科及菊科等植物，則採用組織培養方式繁殖與保存，亦累計有極危級4種、瀕危級1種及易危級5種組織培養苗。

特生中心助理研究員黃朝卿舉例，極危級植物紫苞舌蘭原生於蘭嶼、綠島，但因觀光破壞棲地及商業採集，數量愈來愈稀少，特生中心便取其果莢進行組織培養，待育成小苗後再遷種回蘭嶼。

列為極危級的台灣破傘菊則是台灣特有植物，原分布於苗栗通霄一帶，但在日治時期首度發現後，有六、七十年未再於野地看到，直到前幾年因靜宜、東海大學學生採集標本才再現其蹤跡。黃朝卿說，目前特生中心透過種子、分株繁殖，並進行組織培養，已復育達100株數量。

黃朝卿表示，近年因氣候變遷及人類活動造成生存壓力，許多植物面臨滅絕困境，但人類對許多植物的生態、功能或特殊用途仍不清楚，可能具有潛在益處，因此保存生物多樣性有其必要。

(中時 )