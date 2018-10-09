褥瘡病患福音! 台大雲林分院遠距照護計畫 褥瘡患者半年三成痊癒

長照機構的護理師（左三）代表致贈感謝函給醫師及傷口護理師們。（周麗蘭攝）

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為有心的醫療人員喝采！台大雲林分院與五家醫療用品廠商合作，由整形外科主任張惠琇訓練兩名傷口護理師，從5月起到7家護理之家，幫褥瘡老人清創，複雜的傷口立即以Line遠距指導，38名老人75個傷口已有25個癒合。但由於本項醫療服務沒有健保給付，面臨計畫終止，衛福部表示院方可計算出合理的醫療給付方式提報。

臥床病患若無定時翻身拍打，很容易發生褥瘡（壓瘡），若未及時照護可能腐爛長蛆，但這些病患上醫院清創難上加難，往往三分鐘的傷口清理要折騰三小時，久了家屬、患者都累，放棄治療以致慘不忍睹。

台大雲林分院傷口照護中心與遠距醫療中心四月間提出傷口遠距醫療構想，訓練兩名傷口照護師，每周攜帶清創器械以及智慧傷口分析儀器，到長期照護中心幫患者清理傷口。

張惠琇說，3D鏡頭的平板電腦可計算傷口的長、寬、深度、面積、體積、組織型態比例，可畫出趨勢圖，是傷口照護與追蹤的得力幫手。

從五月迄今收治斗六、斗南、林內、古坑共7家長期照護中心的38名病患、共75個大傷口，2名傷口師每周訪視1次，進行清、淨、保、養4步驟傷口照護，其中27個傷口已經癒合填平。

「清」是清除傷口壞死組織；「淨」清洗乾淨傷口及周圍；「保」脆弱皮膚用敷料保護預防新傷口；「養」維持傷口內濕外乾環境，促進肉芽組織生成。

台大雲林分院9日舉行成果發表，斗六一家護理之家的張姓護理師激動說，這項計畫有台大醫師的遠距照護、廠商支援提供敷料，對住民的幫助很大，幾位住民的傷口很明顯癒合，不只不應該結束，更應延伸到每一鄉鎮市，相信台大有這個力量。

院長黃瑞仁表示，慢性困難傷口無法在短時間內復原，各種先進敷料對家屬也是可觀支出，感謝捐贈敷料的5家廠商的愛心。

院長黃瑞仁（左一）致贈感謝狀給五家免費提供敷料的廠商。（周麗蘭攝）

衛福部醫事司長石崇良則表示，很高興這個結合愛心與科技的通訊診療辦法家惠就醫困難的民眾，台大雲林分院可提出合理計算診療費的方案，透過健保給付延續下去。

(中時 )

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