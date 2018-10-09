影》川普代表美國人向卡瓦諾致歉 過半美民眾say no！

新任美國最高法院大法官卡瓦諾8日在白宮就職儀式上宣誓就職，美國總統川普稱卡瓦諾在性侵案中是清白的，並代表全美民眾向他及家人致歉。（圖／路透社）

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中時電子報
爭議法官卡瓦諾8日在美國白宮就職儀式上宣誓就職，總統川普代表全美國民眾向他及家人致歉，並稱卡瓦諾是清白的。

備受爭議的法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）6日正式成為美國第114位最高法院大法官，8日白宮就職儀式上，美國總統川普在鏡頭前代表全美國人民向卡瓦諾及其家人致歉，還說卡瓦諾是清白的，不過CNN隨後公布的民調顯示超過半數民眾反對卡瓦諾擔任大法官一職，同時認為他在聽證會上說謊。

1991年以來最具爭議的最高法院大法官任命案終於落幕，卡瓦諾以50比48票低空過關，正式成為美國第114位最高法院大法官，值得注意的是這也是1881年以來投票差距最小的一次大法官人事任命案。

卡瓦諾8日晚間在美國白宮宣誓就職，美國總統川普當著全美3.25億人面前向卡瓦諾及其家人致歉，他說：「僅代表美國，我向卡瓦諾及其家人這段時間所遭受到的痛苦致歉。」

他說卡瓦諾經歷的性侵指控違反公平正義原則，整起事件充滿謊言，還說卡瓦諾在經過「歷史性調查」之後已經「被證實是清白的」。美國聯邦調查局（FBI）上月28日針對卡瓦諾性侵疑雲展開為期一周的調查，最終卻找不到任何不當行為的證據，不過FBI也被民主黨議員抨擊調查得不夠徹底。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，最新民調顯示高達51%的受訪者反對卡瓦諾擔任最高法院大法官，這個數字較9月初性侵疑雲爆發前有顯著上升，當時反對者僅佔39%。反對聲浪中又以民主黨選民增加最多，從63%上升至91%，另外女性、男性、中間選民反對卡瓦諾的人數都至少成長一成。

民調也顯示美國民眾對卡瓦諾的壞印象有明顯上升，從9月初的33%成長至47%；另外針對卡瓦諾及指控他企圖性侵的心理學教授福特（Christine Blasey Ford）在聽證會上的表現，52%美國人相信福特的證詞，僅38%受訪者相信卡瓦諾是無辜的。

CNN委託市調機構SSRS在9月初及10月初分別針對1,003位、1,009位美國成人進行調查，9月調查時間為6日至9日，10月調查時間為4日至7日，抽樣誤差為±3.8%。

不過白宮這場就職典禮純屬儀式性質，卡瓦諾已於6日正式就任。

(中時電子報)

文章來源：Trump apologizes to Kavanaugh for sexual misconduct allegations during confirmation

文章來源：CNN Poll: Majority oppose Kavanaugh, but his popularity grows with GOP

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