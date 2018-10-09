慶祝高雄鐵路地下化 一日券首周30元無限搭

2018年10月09日 14:07 中時 王思慧

新左營到鳳山一日券僅42元，首周更優惠只要30元就可無限搭乘。（台鐵提供）

台鐵高雄鐵路地下化工程將於10月14日通車，沿線10個新車站同時啟用。為慶祝通車啟用，台鐵今（9）宣布推出多項優惠活動，包括新左營到鳳山一日券僅42元，當天可不限次數搭乘，通車首周一日券更推出30元優惠；另台鐵也將與高捷合作，推出雙鐵一日券，台鐵和高捷不限次數搭乘只要125元。

台鐵表示，為方便民眾至地下化10個新車站參觀，10月14日至12月31日，在新左營、高雄及鳳山3站，發售新左營至鳳山一日乘車券。票價全票42元、半票22元，當日可於該區間不限車種、不限次數搭乘。啟用首周自10月14日至10月21日，更推出優惠票價全票30元、半票15元。

結合高雄地區軌道建設，台鐵局與高雄捷運公司合作推出「雙鐵一日券」，內含高捷一日票及台鐵一日乘車券，優惠價只要125元，旅客持票可在一日內於高捷營運範圍及台鐵新左營至鳳山站間任意搭乘。另高捷公司發行「一卡通紀念票卡組」，結合上述兩張一日券，一組售價只要230元整，只在高捷商品館發售。

通車啟用日當天，於高雄新站發售「十全十美便捷高雄」紀念套票，限量2000套，套票內含新左營=鳳山一日乘車券1張、左營(舊埕)-鳳山指定區間名片式車票1張，新增6站名片式月台票各1張及高雄、美術館站薄紙式月台票各1張，共計10張紀念車票，每套售價399元，套票也將贈送電子票證紀念套票1套。

為活絡鐵路地下化周邊商圈，由高雄商圈總會印製活動DM，放置於地下化車站供民眾免費索取，民眾可持DM至登載商家消費即享有優惠。另高雄國立科學工藝博物館也與台鐵局合作推出「搭火車遊科工」方案，只要出示一日乘車券或台鐵乘車票到達站為高雄地下化10個車站者，即享有入館門票優惠。

台鐵局於啟用日10月14日當天推出特色便當及特惠活動，在高雄新站販賣台購買台鐵商品及便當，享有8折優惠。

(中時 )