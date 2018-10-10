花蓮》吉安鄉長參選人游淑貞貼身戰 榛貞有意思

花蓮縣長參選人徐榛蔚（右）拜票，吉安鄉長參選人游淑貞（左）緊跟到底。（范振和攝）

友善列印
中時
花蓮縣長參選人徐榛蔚（左二）拜票，吉安鄉長參選人游淑貞（右一）也緊跟尋求選民力挺。（范振和攝）
國民黨提名花蓮縣長參選人徐榛蔚（右三）走到哪，都受到婆婆媽媽們熱情歡迎。（范振和攝）

「縣鄉合作．榛貞合體」、「榛貞有意思」，國民黨提名吉安鄉長參選人游淑貞大打貼身戰，連日來緊跟著縣長參選人徐榛蔚，一步一腳印尋求選民支持，大有斬獲。

徐榛蔚以「健康城市．幸福花蓮」為訴求，游淑貞則以「貞愛吉安」為口號，由於吉安鄉是花蓮縣第二大票倉，徐榛蔚連日來都在吉安鄉拜票，游淑貞亦步亦趨，也贏得不少人青睞。

徐榛蔚8日續展「咱的花蓮咱疼惜、守護花蓮走透透」的行腳，特別與吉安鄉參選人游淑貞及鄉民代表、村里長參選人合體，當天下午自吉安鄉仁里橋頭出發，徒步沿著吉安鄉中正路一段掃街懇託。

包括國民黨籍縣議員參選人沈君茹、吳建志、鄉代參選人黃宣寓、余震華、姜景文、仁里村長參選人黃瓊慧、范國昌，以及現任吉安鄉代表會副主席邱美雲、代表彭建華等多人，都跟著徐榛蔚腳步走，場面浩大。

9日上午，在吉安鄉農會推出的多元運用醃製研習、吉安鄉東昌社區與慈濟宜昌社區關懷據點，也可看到游淑貞等人貼著徐榛蔚，具體詮釋了「榛貞合體」，而徐榛蔚多年來在花蓮扎根基層，此時也確實發揮了藍軍大團結「母雞帶小雞」的功能。

游淑貞與民進黨籍鄭乾龍、無黨籍邱展謙形成三足鼎立之勢，徐榛蔚扮演拉抬關鍵角色，兩人能否「榛貞連線」拼縣政、顧鄉里，共創雙贏，選民正拭目以待。

(中時 )

聖露西亞總理：會肩並肩與台灣站… 大政治大爆卦-無色覺醒》 觀塘案…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。