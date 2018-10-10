花蓮》吉安鄉長參選人游淑貞貼身戰 榛貞有意思

2018年10月10日 07:01 中時 范振和

花蓮縣長參選人徐榛蔚（左二）拜票，吉安鄉長參選人游淑貞（右一）也緊跟尋求選民力挺。（范振和攝）

國民黨提名花蓮縣長參選人徐榛蔚（右三）走到哪，都受到婆婆媽媽們熱情歡迎。（范振和攝）

「縣鄉合作．榛貞合體」、「榛貞有意思」，國民黨提名吉安鄉長參選人游淑貞大打貼身戰，連日來緊跟著縣長參選人徐榛蔚，一步一腳印尋求選民支持，大有斬獲。

徐榛蔚以「健康城市．幸福花蓮」為訴求，游淑貞則以「貞愛吉安」為口號，由於吉安鄉是花蓮縣第二大票倉，徐榛蔚連日來都在吉安鄉拜票，游淑貞亦步亦趨，也贏得不少人青睞。

徐榛蔚8日續展「咱的花蓮咱疼惜、守護花蓮走透透」的行腳，特別與吉安鄉參選人游淑貞及鄉民代表、村里長參選人合體，當天下午自吉安鄉仁里橋頭出發，徒步沿著吉安鄉中正路一段掃街懇託。

包括國民黨籍縣議員參選人沈君茹、吳建志、鄉代參選人黃宣寓、余震華、姜景文、仁里村長參選人黃瓊慧、范國昌，以及現任吉安鄉代表會副主席邱美雲、代表彭建華等多人，都跟著徐榛蔚腳步走，場面浩大。

9日上午，在吉安鄉農會推出的多元運用醃製研習、吉安鄉東昌社區與慈濟宜昌社區關懷據點，也可看到游淑貞等人貼著徐榛蔚，具體詮釋了「榛貞合體」，而徐榛蔚多年來在花蓮扎根基層，此時也確實發揮了藍軍大團結「母雞帶小雞」的功能。

游淑貞與民進黨籍鄭乾龍、無黨籍邱展謙形成三足鼎立之勢，徐榛蔚扮演拉抬關鍵角色，兩人能否「榛貞連線」拼縣政、顧鄉里，共創雙贏，選民正拭目以待。

(中時 )