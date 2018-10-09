中影上市公司認定附隨組織國家奪人民財產侵害人民財產

2018年10月09日 14:37 中時 王己由

黨產會認定中影股份有限公司是國民黨附隨組織，祭出行政處分凍結中影118億元資產，法界人士指出，中影是上市公司，早在國民黨10多年前，由中投公司將所持有的中影公司八成多股權出售後，中影公司就已不是由政黨及其附隨組織實質掌控人事、財務或業務經營的法人，黨產會的認定，無異國家巧取豪奪人民財產，侵害憲法保障人民的財產權，讓廣大股東受損害。

黨產會調查中影期間，中影公司就曾明確表示，該公司自2006年4月27日，由國民黨當時所實質控制的大股東中央投資股份有限公司，將其持有的中影公司82.56％股權，出售給莊婉均、羅玉珍2人時，中影公司就已不是由政黨實質控制人事、財務或業務經營的法人。

中影公司強調，該公司現經營團隊接手後，歷經10多年的經營，目前由原本的虧損才轉為盈餘，且該公司是上市公司，股東包含許多民眾。依《不當黨產處理條例》第1條立法目的，明訂是為調查及處理政黨、附隨組織及其受託管理人不當取得的財產，建立政黨公平競爭環境，健全民主政治，以落實轉型正義。

中影公司雖曾由政黨實質控制其人事、財務或業務經營，但早已脫離政黨實質控制的法人，現有股東與政黨及其附隨組織，法律上已是個別的主體，如果中影現有資產中有所謂政黨「不當取得之財產」，該財產的價值早在中投公司出售股權時，被替換為其所取得的價金，由中投公司取走所謂「不當取得之財產」全部利益。

認定中影公司是政黨附隨組織，等同認定廣大股東是附隨組織，顯與黨產條例是為處理政黨及其附隨組織悖於民主法治原則方式，而取得財產等立法目的不符。

將來命中影公司移轉所謂政黨及其附隨組織「不當取得的財產」給國家，取回的是中影公司現行全體股東的財產利益，剝奪殆盡中影公司現有全體股東出資價購的財產權益，不是處理政黨或其附隨組織不當取得的財產利益，不但毫無「轉型正義」，嚴重侵害人民財產權，違反憲法第15條人民財產權保障的規定。

(中時 )