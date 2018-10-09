職場霸凌 呂秋遠點出單身者恐比孕婦更慘！

單身者也會遭遇職場霸凌！（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

不管是勞基法或是性別工作平等法中，都有許多保障孕婦的規定，但是準媽媽們在職場上還是會遭遇到調職、出差、不升職、輪班不正常等「職場霸凌」。但是單身者難道就逍遙快樂？律師呂秋遠指出，單身遭遇的狀況可能更糟，如果真要制訂反霸凌法，單身者應該要專門設置一個章節保護。

律師呂秋遠在臉書貼文指出，「當這個社會開始認為少子化是危機、沒結婚是罪惡時，如果孕婦被歧視，還能引用性別工作平等法來保護自己。但是單身者，經常被稱為是單身公害。沒對象說你眼光高、沒小孩說國安危機就是你造成的。如果這社會上真的要制訂反霸凌法，對於單身者應該要專門設置一個章節保護，否則太不公平。」

呂秋遠說，單身者還必須承擔「工作是最後的暴風港」。一旦工作份量增多，已婚的人可以先躲過一劫，但是單身者就必須得要承擔。如果跟主管抗議，主管的回應大概就會是：「欸，人家畢竟有家庭嘛！」，「反正你沒組成家庭，單身狗這麼早回家幹嘛？」。

呂秋遠認為，「最可怕的就是話題完全被孤立。已婚同事間的話題，大多圍繞在小孩乖不乖、老公好不好，但是自己看著別人的家族旅遊照，以及堆積如山的待辦事項。明明覺得這個同事的小孩很白目，卻要在同事問你這個孩子是不是好好看的時候，趕緊點頭說這個孩子好可愛。」

呂秋遠最後呼籲「不要歧視孕婦之餘，也請不要歧視單身，畢竟結婚誠可憐，有子價更高，若為單身故，工作皆轉包，親愛的主管們，單身者也想早一點下班的！」。

不過網友也點出「單身與否真的是個人的選擇，其實沒什麼好吵的。終究問題出在要你加班什麼理由都說的出來的慣老闆，以及什麼閒事都愛管的文化(並不是已婚就沒事了，什麼時候要生小孩，什麼時候要生第二個，要不要再來一個)。」；

「該反省的是主管，不是孕婦和單身，及任何一種身分，層次那麼低，這種不健康的想法就到此為止，不要再一代傳一代，取而代之的是尊重每一種身分，不尊重的都該立法處罰。」

(中時電子報)

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