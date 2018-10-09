周潤發大撩台粉！跑完陽明山歡樂送飛吻、邀吃午餐

2018年10月09日 14:37 中時 徐桐炘

周潤發邊跑邊和媒體、民眾打招呼。（羅永銘攝）

港星周潤發為電影《無雙》來台會粉絲，將在今晚返港，他不改慢跑習慣，更大方邀請媒體們一起跑，一早沿路媒體和粉絲跟在後面陪跑，發哥回頭笑問：「有沒有30人？！」他更隨時關注大家安全，還提醒要重心往後，回去之後要做腳底按摩，不過也吐嘲：「你們都沒有運動喔？」發哥還叮嚀隨行工作人員：「每天都這樣，身體一定好。」

昨日在陽明山二子坪晨跑的發哥今再度前往同個起跑地點-陽明山二子坪，他表示：「很喜歡，舒服涼快、連來兩天。」儘管天氣依然陰雨綿綿並起濃霧，仍不解他的跑步興緻，而且相較昨天的人行步道，他今天挑戰更難的陡坡路線，被問累嗎？他笑說：「每天跑就不會累了！」 又再度打趣：「要一路跑去機場！」

發哥最後再展親民形象和民眾合照還送飛吻，媒體和粉絲都整齊列隊等待和發哥自拍，有影迷問：「你要吃飽一點。」他搞笑回：「我已經很胖了，80公斤啊，黃斌還叫我減肥。」 但沒找發嫂一起來？他表示：「辦公啊！」

發哥離開二子坪上車前大方放送飛吻，結束晨跑行程返回到飯店時已9點半，媒體上前詢問是否肚子餓，他示意將回飯店用午餐，並關心一起陪跑的記者是否餓了，還開玩笑說：「一起來？！」但他表示用餐後就前往機場，結束4天訪台行程。

(中時 )