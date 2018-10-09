屁孩趴躺車頂喊凍蒜遭罰 網友：不覺得丟臉嗎？

2018年10月09日 14:46 中時 許家寧

花蓮市一群黑衣青年，前日至國聯五路飲酒歡唱，會後友人開車載他們回家時，6人竟醉醺醺跳上車頂嬉戲，還有人躺在引擎蓋上，高喊「凍蒜」，無視警察局就在附近，影片上傳網路後，遭網友批「可憐」、「8+9的嘴臉」，警方今立即約談眾人到案，依危險駕車進行開罰。

6名黑衣青年坐在一輛黑色賓士車上，3人或站或坐在車頂嬉戲，1人則在後車廂上方，另外兩人則躺在引擎蓋與擋風玻璃上，幾乎將駕駛前後視線擋住，一群人沿路揮手，甚至高喊凍蒜，引來路過民眾側目，有人拍下眾人脫序影片，大笑行為「白癡」。

整個嬉戲過程全被Po上臉書「黑色豪門企業」，引來近5萬名網友觀看，上百則留言批評「社會大學的選修課﹖」、「他們的父母在想，怎麼生出這種小孩，好難過」、「一群可悲的廢渣」、「不覺得丟臉嗎﹖」還有花蓮人怒罵「滾出花蓮啦！」

花蓮警分局得知後，依據監視器通知駕駛到案說明，車主表示，他只是去載朋友，沒想到朋友喝醉，完全不受控制。警方指出，因為駕駛並非主動做出危險行為，還要調查是否涉及公共危險罪，危險駕車部分將先依「道路交通管理處罰條例」對駕駛開罰。

警方除了對開車駕駛處6000至2萬4000元罰緩，另6名友人因在車輛行駛中攀登、攀附隨行，同樣違反道路交通處罰條例，每人也將各開罰500元。警方呼籲，民眾駕車應嚴守相關規定，勿於車輛行駛中嬉鬧，以維護用路人行車安全。

(中時 )