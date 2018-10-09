蔡英文曾說藻礁作保留區 網友嗆：可以刪文了

2018年10月09日 14:39 工商 崔慈悌

環保署昨天決議通過爭議多時的「觀塘環評案」，由於蔡英文總統2013年4月20日曾在臉書貼文，希望當地能規畫為「自然保留區」，讓「觀新藻礁」恢復生機，不少網友今天在該則貼文留言「可以刪文了」，還有網友感慨，「我們不只失去觀塘藻礁也失去對執政黨的信任」。

蔡英文當年拜訪桃園新屋溪口的藻礁，並在臉書貼文寫道：「在海岸線的風雨中，我拜訪了桃園新屋溪口的藻礁。相對於珊瑚礁是『動物』造礁，藻礁則是『植物』造礁，生長速度比珊瑚礁更慢，是全球難能可貴的生態」。

她說，台灣四面環海，地表有百分之七十一是海洋，如果海洋不健康，就不會有健康的陸地、健康的台灣。作為一個海洋國家，「我們有更多責任守護這片土地，希望這裡能規劃為『自然保留區』，化解當前的汙染與破壞危機，讓『觀新藻礁』恢復生機」。她也親筆寫下「藻礁永存」諾言。

許多網友今天在這則舊貼文下面留言，「現在來看真是諷刺」、「藻礁也是你心中最軟的一塊嗎」、「騙完選票了，藻礁也該死了」、「臉書可以刪文，請多加利用」、「親愛的總統 ，不是說好要守護這片海岸嗎？」

網友痛批「當選才過兩年，藻礁就要被消失了」「主席現在變總統了腦袋也換了唷」「結果現在民進黨要開發天然氣第三接收站有沒有覺得後悔？」

還有網友表示，今天最讓人失望的不是觀塘環評通過，而是執政黨不顧多數民間委員的反對強行通過觀塘環評，「我們不只失去觀塘藻礁，也失去對執政黨的信任」。

(工商 )