觀塘案闖關惹議 藍委要求賴揆道歉

友善列印
中時

觀塘案昨在環評大會闖關成功引發外界爭議，藍委廖國棟質詢時指民進黨執政前後對觀塘案態度不一，要求賴針對「髮夾彎」道歉。但行政院長賴清德備詢時說，經濟部跟環保署已有大幅調整，強調此案兼顧經濟發展與環保，且恪遵總統蔡英文保護藻礁的方向。

廖國棟質詢指出，總統蔡英文在2013年曾到桃園新屋留下「藻礁永存」的留言，但觀塘案仍通過環評，質疑違背蔡的旨意；而他看了今天媒體報導觀塘案只能用「觸目驚心」形容，批評民進黨在執政前後對觀塘案態度不一，必須針對「髮夾彎」向人民交代及道歉。

賴清德表示，外界可能誤解觀塘案，因為在政委張景森的督導下，經濟部跟環保署有大幅調整，本來開發面積達232公頃，環評大會後僅剩下23公頃，預定在藻礁區做碼頭也已推倒外海，強調推動這個方案既兼顧經濟發展及環境保護，並恪遵總統蔡英文保護藻礁的方向。

環保署長李應元說，除了觀塘案從232公頃縮減為23公頃，新案的海岸已經沒有連接在岸上，讓油水能夠通過，再者整個提案往外推移20公尺以上，即使是15米深的下面的藻礁都盡量避免破壞。他表示，雖然兩個都叫做觀塘案，但實質面有很大的差異。

賴清德表示，現在通過的觀塘案，跟原來藍營執政時中油所規劃的方向與內涵已經大大不同。廖國棟追問，「所以是中油不對囉？」賴說，不是中油不對，是大家接受了環評委員的寶貴意見，「不斷地修正，目的就是希望兼顧環境保護」。

廖國棟批評，民進黨的能源政策從在野黨到執政有太多窒礙難行之處，提醒賴必須重新檢視能源政策，「有錯就要改嘛！」廖表示，民進黨過去一直罵國民黨，現在又走一樣的路，不是很心虛嗎？

(中時 )

蔡英文曾說藻礁作保留區 網友嗆… 高雄》鼓山台泥滯洪池確實發揮作…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。