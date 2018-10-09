桃園藻7千年藻礁為何重要？ 台大教授：它具世界遺產潛力

2018年10月09日 14:49 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

觀塘天然氣第三接收站案環評通過後，將造成藻礁遭破壞的浩劫，引發環保團體強烈反彈，直批此案是台灣環評史最黑暗的一天。其實，一般民眾對成為環評攻防焦點的藻礁，仍相當陌生。這片存在於桃園海岸已有7千年的藻礁，到底與大家熟悉的珊瑚礁有何不同？它又為何如此重要？

桃園藻礁曾在齊柏林的紀錄片《看見台灣》亮相，不少觀眾驚鴻一瞥它的身影，開始關注這個陌生且被政商糟蹋多年的國門驕傲。

大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政為文指出，珊瑚礁和藻礁都是生物造礁，最大的差別是在珊瑚礁是「動物」造礁，而藻礁是「植物」造礁。同在海岸多孔隙環境生長，珊瑚礁霸佔住水質佳，水溫高的地方，藻礁卻能在較惡劣的環境裡自成一片，和珊瑚礁媲美。

由於藻類造礁過程緩慢，以桃園海岸造礁主體的無節珊瑚藻為例，20年還成長不到1公分，比起珊瑚礁平均年成長1公分，兩相對照，更顯藻礁實的稀有特別。

此外，藻礁具有海浪消波的功能，提供生物緩衝的生存空間，是天然的海岸屏障。桃園海岸的潮差和海浪都大，但有藻礁的地方，浪打到岸上時，就明顯削弱。

多孔隙環境的藻礁，豐富的生態令人流連忘返。各種魚、蝦、蟹、貝或悠遊或覓食的情景，可在退潮後的潮池裡就可一覽無遺，這裡無疑是環境教育絕佳的場所。

文中提及，由單一藻類（指無節珊瑚藻）造礁的桃園藻礁非常稀有，台大地質系陳文山教授認為，它具有世界遺產的潛力。台大海洋研究昌鳳教授2008年的研究報告則說，桃園藻礁歷史已超過7500年。

該研究報告指出，在鑽探的礁體中發現珊瑚礁與藻礁有交錯成長現象。顯示桃園藻礁蘊藏著台灣西部海岸地層、地質、氣候變遷的密碼，或可為當今極端氣候找出解厄的天機。

根據統計，全台海岸含外島澎湖約1520公里，有藻礁的海岸估計不到50公里，已屬珍稀；其中，桃園海岸就佔了27公里，更可謂得天獨厚。

(中時電子報)