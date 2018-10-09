廖怡裬敲響金鐘 被班傑「公主抱」直喊好害羞

班傑、吳東諺、藍鈞天、林柏妤、賴曉誼、夏宇禾等人為廖怡裬慶功。（民視）

友善列印
中時
班傑公主抱廖怡裬。（民視）
民視副總許念台送給廖怡裬「有錢花」。（民視）
廖怡裬喜抱有錢花。（民視）

廖怡裬上周六剛拿下熱騰騰的金鐘迷你劇集女配角獎，9日進棚錄影民視醫療喜劇《實習醫師鬥格》，同劇組演員藍鈞天、夏宇禾、林柏妤、吳東諺、賴曉誼、班𠎀一同切蛋糕慶賀，民視節目事業群許念台副總經理更代表民視送上百元鈔摺成的「有錢花」，讚許廖怡裬在戲劇上的表現，表示要讓她工作滿檔、每天都有錢花，她也連忙說在民視拍戲好幸福。

剛剛加入《實習醫師鬥格》的班傑更抱起廖怡裬慶賀，廖怡裬臉紅說第一次被公主抱，真的很害羞。班傑也說她真的是很棒的演員，氣場超強的，第一次對戲在她的引導之下，順利完成每一個鏡頭，果真實力不容小覷。

她在金鐘獎當天展現「胸器」，同劇演員都笑說不知道阿長的身材這麼好，超級有料。廖怡裬忍不住爆料說平常在休息室用餐，林柏妤就會湊過來說「少吃一點啦，阿長」，一直耳提面命，要她隨時注意減重，一刻都不能鬆懈。

順利敲響金鐘的廖怡裬，在得獎隔天照常搭公車到民視林口錄影，她說一切都回歸正常，開心地工作，也感謝劇組安排帥哥班傑對戲，讓她一點也不擔心有金鐘魔咒，但仍忍不住打趣說「歡迎大家找我拍戲」。

同樣領過電視金鐘迷你劇集女配角的賴曉誼，大讚廖怡裬實至名歸，真的很替她開心；林柏妤說當下聽到阿長廖怡裬得獎時，原本正在嗑螃蟹，開心到把螃蟹丟上天！藍鈞天說跟廖怡裬拍戲都激盪出很多火花，大讚廖怡裬不是有金鐘才有這個實力，是因為有實力才有金鐘，妙語如珠贏得滿堂彩。

(中時 )

凌雲徹慘遭宮刑！ 周迅用眼淚與… 陳勢安自喻像「起士蛋糕」重口味

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。