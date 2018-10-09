廖怡裬敲響金鐘 被班傑「公主抱」直喊好害羞

2018年10月09日 14:53 中時 林淑娟

班傑公主抱廖怡裬。（民視）

民視副總許念台送給廖怡裬「有錢花」。（民視）

廖怡裬喜抱有錢花。（民視）

廖怡裬上周六剛拿下熱騰騰的金鐘迷你劇集女配角獎，9日進棚錄影民視醫療喜劇《實習醫師鬥格》，同劇組演員藍鈞天、夏宇禾、林柏妤、吳東諺、賴曉誼、班𠎀一同切蛋糕慶賀，民視節目事業群許念台副總經理更代表民視送上百元鈔摺成的「有錢花」，讚許廖怡裬在戲劇上的表現，表示要讓她工作滿檔、每天都有錢花，她也連忙說在民視拍戲好幸福。

剛剛加入《實習醫師鬥格》的班傑更抱起廖怡裬慶賀，廖怡裬臉紅說第一次被公主抱，真的很害羞。班傑也說她真的是很棒的演員，氣場超強的，第一次對戲在她的引導之下，順利完成每一個鏡頭，果真實力不容小覷。

她在金鐘獎當天展現「胸器」，同劇演員都笑說不知道阿長的身材這麼好，超級有料。廖怡裬忍不住爆料說平常在休息室用餐，林柏妤就會湊過來說「少吃一點啦，阿長」，一直耳提面命，要她隨時注意減重，一刻都不能鬆懈。

順利敲響金鐘的廖怡裬，在得獎隔天照常搭公車到民視林口錄影，她說一切都回歸正常，開心地工作，也感謝劇組安排帥哥班傑對戲，讓她一點也不擔心有金鐘魔咒，但仍忍不住打趣說「歡迎大家找我拍戲」。

同樣領過電視金鐘迷你劇集女配角的賴曉誼，大讚廖怡裬實至名歸，真的很替她開心；林柏妤說當下聽到阿長廖怡裬得獎時，原本正在嗑螃蟹，開心到把螃蟹丟上天！藍鈞天說跟廖怡裬拍戲都激盪出很多火花，大讚廖怡裬不是有金鐘才有這個實力，是因為有實力才有金鐘，妙語如珠贏得滿堂彩。

(中時 )