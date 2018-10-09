高雄》鼓山台泥滯洪池確實發揮作用 李喬如：不容抹煞

高雄巿議員李喬如9日在巿政總質詢強調鼓山台泥滯洪池確實發揮作用不容抹煞。(巿議員李喬如服務處提供)

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高雄巿鼓山區鼓山三路一帶過去逢雨必淹，高雄巿議員李喬如9日在高雄巿議會巿政總質詢，以前年莫蘭蒂颱風造成鼓山三路、九如陸橋附近大淹水，對比鼓山滯洪池完成後，今年8月底挺過2次豪大雨，雨量更大卻幾乎沒淹水，強調滯洪池確實讓市民免於淹水，不要因為選舉，就抹煞得來不易的建設。

李喬如說，台泥壽山礦廠區因無法遲滯雨水，往下流入鼓山三路平地，造成鼓山三路一帶過去逢雨必淹，居民痛苦不已，她為旗津、鼓山、鹽埕地方爭取建設，其中在台泥開發案過程，爭取優先提供牴費地由政府先行施作滯洪池，去年7月啟用後，今年8月23日及8月27日2次豪大雨，滯洪池均發揮功能，讓九如陸橋、鼓山三路附近市民免於淹水。

對比前年9月15日莫蘭蒂颱風帶來豪大雨，九如路橋、鼓山三路一帶常態淹水到膝蓋，這次8月23日豪大雨，瞬間雨量比莫蘭蒂颱風還大卻沒淹水；8月27日第2次豪大雨僅小部份住戶淹水，大多數淹到馬路未淹進屋內，居民反映台泥滯洪池發揮功效，終於不需「重建家園」。李喬如說，兩相對照，證明鼓山台泥滯洪池6.9萬噸蓄洪量，確實發揮功能。

她強調，因為選舉因素，滯洪池防洪功能遭嚴重抹煞，這對認真做事的民意代表與市府團隊非常不公平，只有被淹過水的居民才有資格評論，政治人物不要因為政治盤算，就抹煞得來不易的建設。

李喬如另表示，未來連任後，她將優先解決5大公共事務，包括：

1.繼續監督台泥滯洪池維護及綠化工程，要求台泥滯洪池除了扮演防洪疏圳，還兼具綠美化休閒的代表作。

2.爭取公設幼兒園、國小、國中、高中教室設置空氣清淨除菌機及冷氣雙機，提供空氣汙染時讓學生上課有好的空氣及健康的空氣呼吸。

3.爭取65歲以上長者由政府支出免費提供視力檢查配眼鏡。

4.爭取鼓山區行政中心遷移內惟段，興建鼓山區新的聯合行政大樓，除了納入舊行政中心單位，可設立內惟社區聯合里民活動中心供民眾、社團共享空間，及設置地下停車場讓市民方便洽公。

5.聯合醫院納入院旁捷運局土地臨時停車場重建聯醫為民醫療更具高醫療設備服務市民。

(中時 )

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